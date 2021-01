Corona Die Jungen leiden unter den Massnahmen – und das spüren die Luzerner Psychiater Sinnkrisen, Suizidalität, Depressionen: Die starken Einschränkungen während der Pandemie treffen vor allem jüngere Menschen. Auch Luzerner Fachpersonen haben das gemerkt – und warnen vor den Folgen allfälliger Schulschliessungen. Pascal Studer 27.01.2021, 05.00 Uhr

Man ist nur einmal jung. Ein an und für sich profaner Satz, über Generationen in Gebrauch – meist als Rechtfertigung dafür, für einmal über die Stränge geschlagen zu haben, weil man eben noch nicht das verantwortungsvolle Leben eines Erwachsenen führen muss.

Man ist nur einmal jung. Eine Binsenwahrheit, die auch während Corona gilt. Wenn diejenigen beäugt werden, die sich versammeln, sich treffen, sich nahe kommen. Der fremde Körper, plötzlich eine Gefahr – nicht nur für die Banknachbarin in der Schule, den Teamkollegen im Fussballklub oder den heimlichen Schwarm in der Uni-Bibliothek, sondern eben auch für die gesamte Gesellschaft.

Die epidemiologische Rechnung ist schnell gemacht: Wer sich zu nahe kommt, trägt zur Verbreitung des Virus bei. Es gelte, «Selbstverantwortung» zu übernehmen, predigen die Behörden seit Monaten. Mit Blick auf die psychologische Gesundheit kommt man jedoch nicht umhin, sich zu fragen, für wen jetzt eigentlich Verantwortung übernommen werden sollte.

Langfristige psychische Folgen bei Jugendlichen befürchtet

Eine Studie der Universität Basel, welche kurz vor Weihnachten veröffentlicht wurde, hat ergeben: Besonders junge Menschen leiden psychisch unter der Coronapandemie. So hat derzeit fast jede dritte Person im Alter zwischen 14 und 24 Jahren schwere depressive Symptome. Zum Vergleich: Bei den über 65-Jährigen ist es jede zwanzigste. Eine vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Auftrag gegebene Studie zeigt derweil, dass bei jüngeren Generationen mittel- bis langfristige Folgen drohen. So dürften sich die Veränderungen der sozialen Interaktionen und Kontaktbeschränkungen überdurchschnittlich auf das Beziehungs- und Bindungsverhalten auswirken.

Diese Entwicklungen spürt auch Oliver Bilke-Hentsch. Der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Luzerner Psychiatrie (Lups) sagt: «Seit Monaten haben wir eine deutliche Zunahme von Depressionen, Sinnkrisen und Suizidalität auf allen Stationen und in den Ambulatorien. Daher ist die Lups auch seit Monaten voll belegt.»

Das Feiern des ersten Schulabschlusses, der Beginn einer Lehre oder eines Studiums, die erste ernsthafte Beziehung oder der erste Kuss: Alles Dinge, die derzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sind. Dabei verzichten die Jungen, ohne dass sie – Ausnahmen vorbehalten – vom Virus viel zu befürchten hätten. Auch wenn festgehalten werden muss, dass man über die Langzeitfolgen noch zu wenig weiss.

Die Älteren zehren von ihrer Lebenserfahrung

Dieser Verzicht wiegt schwer. Entwicklungspsychologisch betrachtet setzt man im Kindes- und Jugendalter nämlich Meilensteine von enormer Bedeutung. Bilke-Hentsch führt aus: «Wir alle durchlaufen in unserem Leben verschiedene wichtige Übergänge, in welchen wir langfristige Verhaltensmuster lernen.» So ist das etwa in den Jugendjahren die Fähigkeit, Intimität zuzulassen. Auch die Stiftung der Identität ist von zentraler Bedeutung. Die Krux dabei: Bei jungen Menschen ist diese Lernphase zeitlich eng begrenzt. Bilke-Hentsch führt aus: «Besonders zwischen 15 und 18 Jahren sind diese Übergangsphasen entscheidend.» Schafft man es beispielsweise nicht, in einem bestimmten Zeitraum eine Fähigkeit zu erlernen – wie beispielsweise das Zulassen von Nähe – ist dies prägend für das gesamte Leben.

Doch Corona schadet auch der psychischen Gesundheit der jungen Erwachsenen. Dies bestätigt Jeffrey Mc Cutchan. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist Präsident der Vereinigung der Psychiaterinnen und Psychiater Kanton Luzern (VPLU). Er sagt: «Bezüglich der psychischen Folgen von Corona lassen sich schon ziemlich eindeutige Trends beschreiben.» So scheinen junge Erwachsene gemäss einer Studie der Universität Harvard mit der Pandemie weniger gut umgehen zu können. Darin heisst es beispielsweise, dass eine Depression während Corona bei 18- bis 24-Jährigen neunmal häufiger vorkommt als bei über 65-Jährigen. Man merkt: Die Resultate erhärten sich.

Pro Juventute: Deutlich mehr Beratungen zu häuslicher Gewalt Ob es wegen der Coronapandemie mehr Anmeldungen bei Luzerner Praxen gegeben hat, darüber lässt sich nur mutmassen: Die Vereinigung der Psychiaterinnen und Psychiater Kanton Luzern (VPLU) erhebt diesbezüglich keine Daten, die Anmeldungen gehen direkt an die jeweiligen Psychiaterinnen. Auch der Verein PsychotherapeutInnen Zentralschweiz (VPZ) verfügt über keine Statistiken. Ein Blick auf die Website zeigt jedoch, dass von den 95 Luzerner VPZ-Mitgliedern nur noch 14 freie Kapazitäten haben (Stand 20. Januar). Rückmeldungen verschiedener Psychologinnen und Psychiater zeigen zudem, dass die Fachpersonen stark ausgelastet sind und sich derzeit oft gezwungen sehen, Patientinnen und Patienten abzuweisen. Auch Pro Juventute, die grösste Schweizer Stiftung für Kinder und Jugendliche, merkt, dass Kinder und Jugendliche derzeit vermehrt auf Hilfe angewiesen sind. Die Organisation bietet mit dem Angebot 147 anonyme Beratungen per Telefon, Chat, SMS oder E-Mail an. «Corona beschäftigt uns stark», bestätigt Mediensprecherin Lulzana Musliu und fügt an: «Das Jahr 2020 war für Kinder, Jugendliche und ihre Familien eine grosse Herausforderung.» Die Beratungen hätten entsprechend zugenommen. Viele hätten sich dabei davor gefürchtet, Freunde zu verlieren oder keine neuen Freundschaften aufbauen zu können. Auch das Thema Einsamkeit wurde oft thematisiert. «Diesbezüglich haben die Beratungen im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent zugenommen», sagt Musliu. Auch zum Thema häusliche Gewalt gab es mehr Beratungen. Während des Shutdowns zwischen März und Mai sind diese im Vergleich zur selben Vorjahresperiode gar um 70 Prozent angestiegen. «Wenn die Jugendlichen mehr zu Hause sein müssen, kommt es auch zu mehr Spannungen in der Familie», erklärt Musliu. Die Mitarbeitenden von Pro Juventute haben täglich mit rund 600 Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Schweiz Kontakt. Die Beratungen erfolgen dabei anonym. (stp)

Mc Cutchan hat dafür eine Erklärung: «Ältere Menschen können aufgrund ihrer Lebenserfahrung über mehr Gelassenheit und Resilienz verfügen.» Somit würden sie weniger unter den pandemiebedingten Einschränkungen leiden als junge Menschen. Bilke-Hentsch führt zudem aus: «Im Alter erkennt man: Die erste romantische Beziehung war zwar toll, aber die zweite oder vielleicht sogar die dritte oder vierte war noch viel wichtiger. Dasselbe gilt für Abschlüsse oder Berufe.» Diese Erfahrung fehlt den jüngeren Generationen.

Die Wichtigkeit der Schulen

Die Psychiater sind sich einig: Die Jungen haben es derzeit schwer. Kommt hinzu, dass die gestaffelt getroffenen Verschärfungen der Behörden nicht zu einer Entlastung beigetragen haben. «Man muss kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass es einfacher ist, einmal eine derartige Negativerfahrung zu verarbeiten, als gleich mehrere Male hintereinander», erklärt Bilke-Hentsch und fügt an:

«Es wäre hilfreich, ein Ende von ausserordentlichen Einschränkungen zu kennen. Wenn kurzfristig wirksame Massnahmen aber immer wieder verlängert werden müssen, belastet dies die psychische Gesundheit dauerhaft.»

So gesehen müssen sich die zuletzt verordneten Massnahmen des Bundesrats nicht zwingend negativ auf die Gemütslage der Jungen auswirken. Vor allem die Tatsache, dass die Schulen nach wie vor offen bleiben, wertet Bilke-Hentsch als positives Zeichen: «Schulen spielen eine unglaublich wichtige Rolle im Leben der Kinder und Jugendlichen. Hier können sie sich treffen, unter sich sein und sich sozial weiterentwickeln.» Wenn sich jedoch die Pandemie in den nächsten Wochen verschärft, dürften die politischen Entscheidungsträger Schulschliessungen konkreter ins Auge fassen.

Bilke-Hentsch sagt dazu: «Dies ist eine schwierige Debatte – und ich bin kein Pädagoge. Aber aus einer entwicklungspsychologischen Sicht müsste man unterscheiden, welche Schüler mit Fernunterricht gut klar kommen, und welche eher nicht.» Sinnvoll wäre beispielsweise, die Schulen für Kinder und Jugendliche offen zu lassen, welche den Druck der Massnahmen nicht so leicht schultern können. Denn letztlich muss auch der psychischen Gesundheit in der Pandemiebekämpfung Sorge getragen werden. «Es gibt keine Gesundheit ohne seelische Gesundheit», so der Kinder- und Jugendpsychiater Bilke-Hentsch.