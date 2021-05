Corona Doch nicht alle über 65-Jährigen geimpft – Kanton Luzern entschuldigt sich Vergangene Woche wartete der Kanton Luzern mit einer Erfolgsmeldung von der Impffront auf. Alle über 65-Jährigen hätten eine erste Impfdosis erhalten, teilte er mit. Nun zeigt sich: Das ist nicht wahr. Dominik Weingartner 03.05.2021, 17.40 Uhr

Zwei Männer betreten das Impfzentrum in Willisau. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 21. April 2021)

«Im Kanton Luzern haben zwischenzeitlich alle Personen, die älter als 65 Jahre sind und die sich in einem kantonalen Impfzentrum angemeldet haben, eine erste Impfung erhalten.» Mit diesen Worten beginnt die Medienmitteilung des Luzerner Gesundheitsdepartements vom vergangenen Freitag. Unsere Zeitung hat darüber berichtet – und zahlreiche Reaktionen erhalten.

Es meldeten sich vor allem Personen, die über 65 sind und keineswegs eine Erstimpfung erhalten haben. «Das stimmt einfach nicht. Wir (67/66) sind seit Januar für die Coronaimpfung angemeldet und immer noch nicht geimpft», schreibt etwa eine Leserin. Ein anderer meint: «Wie meistens sind solche Meldungen der staatlichen Einrichtungen doch eher mit Vorsicht zu geniessen.»

Auf Anfrage räumt der Kanton den Fehler ein. «Es handelt sich um einen Fehler, der in der zuständigen Dienststelle passiert ist», schreibt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport. Bis am Donnerstag habe die Dienststelle allen Person, die sich bis zu diesem Zeitpunkt angemeldet hätten und älter als 65 Jahre seien, einen Impftermin zugeteilt. Also bezieht sich die Erfolgsmeldung des Kantons auf die Terminvergabe und nicht auf die Verabreichung der ersten Impfdosis. Dürr: «Für diesen Fehler entschuldigt sich die Dienststelle Gesundheit und Sport.»

«In der Alterskategorie Ü65 warten noch 473 Personen auf eine Impfung, die sich zum Zeitpunkt der Medienmitteilung bereits angemeldet hatten», schreibt Dürr weiter. «Davon werden bis Ende Woche 275 geimpft und die übrigen im Verlauf der nächsten Woche.» Bis wann alle über 65-Jährigen eine Erstimpfung haben, kann der Dienststellenleiter nicht sagen, denn: «Es melden sich regelmässig weitere Personen für Impfungen an, auch solche über 65 Jahren», schreibt er. Und: «Nachdem geplant ist, ab Mitte Mai die Impffreigabe vorzunehmen, werden ältere Personen nicht mehr bevorzugt behandelt. Sie erhalten einen Impftermin gemäss der Reihenfolge der Anmeldung.»

Weil einige Kantone bereits jetzt alle Alterskategorien impfen, kommt es vor, dass sich Personen in mehreren Kantonen für eine Impfung anmelden. So hätten sich in der Waadt innert 24 Stunden 100'000 Personen angemeldet, nachdem der Kanton angekündigt hatte, die Impfung für alle zu öffnen, berichtete «20 Minuten». Verschiedene Kantonsvertreter warnten in der Folge, dass dies zu Problemen bis hin zu Impfstoffentsorgungen führen könnte, wenn viele Personen ihre Termine nicht wahrnehmen, weil sie bereits anderswo geimpft worden sind.

Im Kanton Luzern ist das bisher noch kein Problem. «In den kantonalen Impfzentren in Luzern und Willisau kommt es vereinzelt vor, dass Personen nicht zum vereinbarten Impftermin erscheinen», schreibt David Dürr. So sei zum Beispiel am Montag der Vorwoche eine von 700 angemeldeten Personen nicht erschienen. Für ungenutzte Impfdosen gibt es ein definiertes Vorgehen, so Dürr: «Für diese Fälle führen wir in den Impfzentren eine Liste von Personen, die innert 15 Minuten vor Ort sein können und die in der Priorisierung der Impfungen zuoberst sind.»

Laut Dürr haben Personen, die nicht zum Impftermin erscheinen, noch keine gröberen Folgen verursacht: «Im Kanton Luzern mussten gemäss unserem Kenntnisstand noch keine Impfdosen entsorgt werden, weil Personen ihren Impftermin nicht wahrgenommen haben.»