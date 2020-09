Corona-Entschädigung für Kulturschaffende: Luzerner Ausgleichskasse korrigiert Praxis Einer Musikerin wurde nur ein Teil ihres Einkommens ans Taggeld angerechnet. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt. Der Entscheid könnte sich positiv für andere freie Künstler auswirken. Dominik Weingartner 22.09.2020, 16.12 Uhr

Unter dem Dach von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales koordinieren die Ausgleichskasse Luzern, die IV Luzern und wira Luzern ihre Leistungen und Beratungen. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Freie Kulturschaffende gehören zweifellos zu jenen Bevölkerungsgruppen, die stark von der Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen betroffen sind. Während das öffentliche Leben im Frühjahr zum Erliegen kam, gab es für Musiker keine Konzerte, für Schauspieler keine Aufführungen und für Künstler keine Ausstellungen mehr. Personen, die in der Schweiz von diesen Tätigkeiten leben, sind finanziell in der Regel nicht auf Rosen gebettet. Umso wichtiger ist für sie, dass die Ausfälle, die sie in Folge der Coronamassnahmen erlitten haben, entschädigt werden.