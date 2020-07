Corona-Fall im Luzerner Neubad: Fünf Mitarbeitende sind in Quarantäne Im Neubad in der Stadt Luzern wurde ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Fünf Mitarbeitende befinden sich in Quarantäne. 01.07.2020, 12.01 Uhr

Das Neubad in der Stadt Luzern. Bild: Eveline Beerkircher

(Luzern, 28. August 2019)

(elo) Wie das Neubad am Mittwoch mitteilt, wurde die infizierte Person am vergangenen Sonntag auf Covid-19 getestet, am Dienstag kam dann das positive Testergebnis. Es sei die erste Infektion innerhalb des Neubad Teams. Ob sich diese Person in Luzern oder im ausserkantonalen Wohnort infiziert hat, ist und bleibe unklar.

Die infizierte Person sei lediglich mit fünf Mitarbeitenden in direktem Kontakt gewesen. Diese fünf Mitarbeitenden befinden sich vorsorglich bis kommenden Sonntag in Quarantäne, so das Neubad. Die fünf Mitarbeitenden zeigen keine Krankheitssymptome.

Contact Tracing habe funktioniert

Für Gäste und Mitarbeitende bestehe keine erhöhtes Risiko, steht in der Mitteilung. Gemäss Auskunft des Contact Tracing Center Kanton Luzern sei die Infektionskette durch die Quarantäne der Mitarbeitenden, welche direkten Kontakt mit der positiv getesteten Person hatten, unterbrochen.

Vorsorglich seien trotzdem rund 100 Kontaktdaten von Gästen und Mitarbeitenden an die kantonale Dienststelle Gesundheit und Sport weitergeleitet worden. Sollte der Kantonsarzt weitere Massnahmen beschliessen, werden betroffene Personen direkt per SMS informiert.