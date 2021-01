Coronavirus Formular für behördlich geschlossene Betriebe im Kanton Luzern ist online Der Regierungsrat hat vierzig Millionen Franken für Betriebe genehmigt, die aufgrund der angeordneten Massnahmen geschlossen sein müssen. Unternehmen können ab sofort ihr Gesuch einreichen. 22.01.2021, 13.51 Uhr

(zim) Der Luzerner Regierungsrat hat am Dienstag den Beschluss über 40 Millionen Franken für behördlich geschlossene Unternehmen verabschiedet. In diesem Zusammenhang wurde die kantonale Härtefallverordnung angepasst, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Luzern vom Freitag. Die Anpassung seien erforderlich, damit die vom Bund beschlossene Möglichkeit zur Unterstützung behördlich geschlossener Unternehmen umgesetzt werden könne.