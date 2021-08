Corona: Die Situation in der Zentralschweiz

Kanton Luzern Guido Graf ist beunruhigt über die Zunahme der Spitaleintritte – die Massnahmen will er nicht auf eigene Faust verschärfen Der Luzerner Gesundheitsdirektor ist enttäuscht über die zu tiefe Impfrate – und appelliert an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Zudem: In den Zentralschweizer Spitälern gibt es genügend Pflegepersonal. Die Belastung bleibt aber hoch. Reto Bieri 20.08.2021, 05.00 Uhr

Die Coronazahlen sind derzeit besorgniserregend hoch, auch die Spitaleintritte steigen an. Am Donnerstag waren am Kantonsspital Luzern 36 Personen hospitalisiert, drei mehr als am Vortag. Davon liegen fünf auf der Intensivstation (IPS) und müssen beatmet werden. Viele Schweizer Spitäler befürchten, dass die IPS-Plätze bald wieder knapp werden. Am Mittwoch berichtete diese Zeitung, dass das Luzerner Kantonsspital (Luks) deswegen die planbaren Eingriffe reduziert. Zwar müssen keine Termine verschoben werden, doch gewisse elektive Operationen, also frei wählbare, können laut Luks momentan nicht vereinbart werden.

Eine Pflegefachfrau bereitet sich auf einen Einsatz auf der Intensivstation vor. Symbolbild: Stefan Kaiser

Den Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) beunruhigt diese Situation. Er sei schon überrascht, dass die Fallzahlen sowie die Hospitalisationen so rasch angestiegen sind. «Ähnlich wie in der zweiten Welle scheint es auch jetzt so zu sein, dass sich während einiger Wochen vor allem die jüngere Bevölkerung angesteckt hat, bevor sich dann auch ältere Personen anstecken und in Spitalpflege begeben müssen», so Graf. Neu müssten sich aber auch schwer erkrankte jüngere Personen intensivmedizinisch betreuen lassen. Der Regierungsrat bestätigt, dass insbesondere Ferienrückkehrende zu den hohen Fallzahlen beitragen.

Graf will keinen kantonalen Flickenteppich

«Wir beobachten die Entwicklung der Lage sorgfältig und sind im engen Austausch mit den Luzerner Spitälern», sagt Graf weiter. Dass das Luks die Wahleingriffe reduziert, bezeichnet der Pfaffnauer als zweischneidiges Schwert.

«Selbstverständlich befürworte ich die Massnahme, da sie offenbar notwendig ist. Andererseits führt es dazu, dass nun wiederum Personen auf ihre Behandlung warten müssen, wobei sich ihr Gesundheitszustand allenfalls verschlechtern könnte.»

Führen die steigenden Fallzahlen dazu, dass der Kanton Luzern die Coronamassnahmen wieder verschärft? Guido Graf verneint. Luzern halte sich aktuell an jene des Bundes, man wolle keinen kantonalen Flickenteppich. Er appelliert an die Luzerner Bevölkerung, sich impfen zu lassen. «Wenn die Impfrate weiterhin tief bleibt, laufen wir Gefahr, dass wir zukünftig nur noch mit Zertifikat ins Restaurant, ins Kino, ins Fitnesscenter und auf die Skipiste gehen können oder dass diese wieder temporär geschlossen werden müssen. Das können wir doch nicht wollen!»

Das Spitalpersonal entlasten

Mit der Impfung werde die Überlastung des Gesundheitswesens und der Spitäler vermieden. «Es kann nicht sein, dass das Spitalpersonal ständig an die Grenzen seiner Belastbarkeit kommt, obwohl eine hohe Durchimpfungsrate Abhilfe schaffen könnte», so Graf. Er spüre, dass das Verständnis des Pflegepersonals für die Behandlung von nicht geimpften Covid-19-Patientinnen und -Patienten abnehme.

«Das kann ich nachvollziehen, und auch ich bin persönlich sehr enttäuscht, dass sich bisher nicht mehr Leute haben impfen lassen.»

Zu einer höheren Impfrate beitragen soll eine mobile Impfkampagne an neun Standorten, die am Wochenende startet. Auch in den kantonalen Impfzentren kann man sich laut Graf weiterhin impfen lassen.

Personalsituation in den Zentralschweizer Spitälern ist stabil

Durch die Coronakrise hat sich bekanntlich auch der Personalmangel bei den Pflegeberufen verschärft. Am Mittwoch sagte der Chefarzt eines Zürcher Spitals gegenüber dem Onlineportal «Watson», während der ersten beiden Coronawellen habe es viele Berufsaussteiger auf der Intensivstation gegeben. In der Zentralschweiz scheint die Situation weniger dramatisch zu sein, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. Zurzeit seien auf der Intensivstation fast alle Stellen besetzt, sagt zum Beispiel Urs Baumberger, Direktor des Spitals Nidwaldens. «Dank eines sehr guten IPS-Teamgeistes haben wir die anspruchsvolle Zeit bis jetzt sehr gut gemeistert.» Auf den Pflegeabteilungen seien noch nicht alle offenen Stellen besetzt.

Während der letzten Tage schwankte die Zahl der Coronapatientinnen und -patienten laut Baumberger zwischen vier und sechs, auf der Intensivstation lagen zwischen einem und zwei Beatmeten. «Wir beobachten die Entwicklung aufmerksam, stimmen uns innerhalb der Luks-Gruppe und den Zentralschweizer Spitälern ab und würden je nach Lage entsprechende Massnahmen beschliessen und umsetzen.» Dazu könne auch ein Besuchsverbot gehören. Ein solches gilt am Kantonsspital St.Gallen ab nächster Woche. Eine Änderung der aktuellen Besuchsregeln ist beim Luzerner Kantonsspital derzeit kein Thema. «Wir setzen nach wie vor auf die Hygieneregeln und die Maskentragpflicht», schreibt das Luks.

Im Spital Schwyz besteht seit Monaten ein eingeschränktes Besuchsrecht. Dieses habe sich bewährt, sagt Nirmala Arthen, Leiterin Kommunikation. Die aktuelle Coronasituation bereitet dem Spital Schwyz grosse Sorgen. «Auf unserer Sechs-Betten-Intensivstation sind zwei Plätze für Covidpatienten reserviert, zusätzlich ein Platz in Reserve. Diese Plätze sind aktuell belegt.»

Sogar mehr Personal auf der Zuger Intensivstation

Im Zuger Kantonsspital sind momentan neun Coronapatienten in Behandlung, zwei davon auf der Intensivstation. Es herrsche Normalbetrieb, Operations- und Behandlungstermine könnten regulär eingehalten werden, heisst es auf Anfrage. Beim Pflegepersonal, welches für die Behandlung von Coronapatienten eingesetzt wird, gebe es aktuell keine Vakanzen. Auf der Intensivstation seien die personellen Ressourcen sogar ausgebaut worden.

Auch die Luzerner Hirslanden Klinik St.Anna musste bis jetzt keine geplanten Eingriffe verschieben, sagt Lukas Hadorn, Leiter Kommunikation. Dass es zu Einschränkungen im elektiven Programm kommt, könne man aber nicht ausschliessen. «Insbesondere dann, wenn die Covid-19-Neuinfektionen in der Zentralschweiz weiter stark ansteigen.» Zu einer überdurchschnittlichen Personalfluktuation als Folge der ersten und zweiten Welle sei es glücklicherweise nicht gekommen. «Aber die Belastung insbesondere der Pflegefachleute, die in direktem Kontakt mit Covid-Patientinnen und -Patienten stehen, ist seit Beginn der Pandemie sehr gross und erfüllt uns zunehmend mit Sorge.»