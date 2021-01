CoronaHilfe SP fordert mehr Hilfe für Luzerner Betriebe Nach den Forderungen der CVP doppelt nun die kantonale SP nach und verlangt Anpassungen bei den Härtefällen. Auch die AWG sieht Handlungsbedarf. Roseline Troxler 07.01.2021, 11.48 Uhr

«Die Mängel der Luzerner Härtefallregelung werden immer offensichtlicher», schreibt die kantonale SP in einer Mitteilung. Die Partei will mit zwei dringlichen Vorstössen den Zugang zur Nothilfe erleichtern. SP-Kantonsrätin Simone Brunner (Luzern) verlangt mit einem dringlichen Postulat, dass auch Betriebe mit weniger als 40 Prozent Umsatzrückgang Zugang zur Nothilfe erhalten sollen.

Gastronomen des Kantons Luzern fordern an einer Demonstration in der Stadt Luzern mehr Hilfe vom Staat. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Dezember 2020)

Für die am härtesten von der aktuellen Krise betroffenen Branchen wie die Gastronomie, der Tourismus sowie der Kultur- oder Eventbereich sei die bestehende Härtefallregelung zwar eine gut gemeinte, aber keine wirkliche Hilfe, begründet sie. «Erstens ist der Anteil von nicht rückzahlbaren Beiträgen viel zu klein, zusätzliche Kredite führen nur zu einer weiteren Verschuldung und sind für viele Betriebe nicht mehr tragbar», schreibt Simone Brunner. Zweitens sei die Hürde für eine Prüfung des Gesuches mit 40 Prozent Umsatzrückgang zu hoch angesetzt. Ihr zweites Postulat fordert daher eine vereinfachte Berechnung des Umsatzrückgangs.

Mit einer bereits früher eingereichten, aber noch nicht behandelten Motion verlangt SP-Kantonsrat Michael Ledergerber (Luzern) ausserdem, «dass an der Januar-Session ein zweites Härtefalldekret von 25 Millionen Franken verabschiedet werden kann». Damit sollen etwa die A-fonds-perdu-Beiträge erhöht werden. In einer dringlichen Anfrage will Ledergerber des weiteren wissen, wie die Kompensation von Betrieben aussehen soll, welche von kantonalen Massnahmen betroffen sind, wie etwa Skigebiete oder Erotikbetriebe.

SP begrüsst Einsteigen der CVP

Wie die SP in der Mitteilung ausführt, begrüsst sie es, «dass nun endlich auch die CVP in die Diskussion von Lösungsansätzen einsteigt». Die CVP hatte am Mittwoch mitgeteilt, drei Vorstösse zum Thema einzureichen (wir berichteten).

Ein dringliches Postulat der CVP fordert zusätzlich zur Härtefallregelung Entschädigungen für Fixkosten. Die SP meint dazu:

«Die CVP-Idee zusätzlicher Unterstützung für Fixkosten hat die SP bereits im November eingebracht – mit branchenspezifischen Töpfen.»

Das bringe aber nur etwas, wenn der Zugang zur Nothilfe erleichtert und möglichst rasch ein zweites Dekret mit mehr A-fonds-perdu-Beiträgen beschlossen werde.

Für die AWG braucht es ein Härtefallpaket II

Auch die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft des Kantons Luzern (AWG), ein CVP nahes Netzwerk, fordert am Donnerstag zu staatlichen Unterstützungsmassnahmen für die Luzerner Gastronomie und Hotellerie auf.

«Konkret wird die öffentliche Hand nicht um eine Branchenlösung als Härtefallpaket II herumkommen, zum Beispiel mit einer Fixkostenentschädigung», sagt AWG-Präsident und Kantonsrat Josef Wyss (CVP, Eschenbach). Die AWG werde das Thema auf das politische Parkett bringen – mit Vorstössen der AWG-Vorstandsmitglieder und Kantonsräte Josef Wyss und Inge Lichtsteiner, heisst es weiter.