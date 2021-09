Corona-Impfung Impftruck im Kanton Luzern unterwegs Das Gesundheits- und Sozialdepartement lanciert ein neues Angebot, um sich wohnortsnah und ohne Anmeldung impfen zu lassen. Der Impftruck tourt bis Mitte November durch den Kanton Luzern. 29.09.2021, 11.20 Uhr

Regierungsrat Guido Graf vor dem Impftruck. Bild: PD

Die dezentralen Impfmöglichkeiten im Kanton Luzern werden ausgebaut: Das Gesundheits- und Sozialdepartement wird in Zusammenarbeit mit der Firma Galliker Transport AG einen Impftruck einsetzen. Das teilte der Kanton Luzern mit. Am Mittwoch, 29. September, wird in der Gemeinde Dagmersellen geimpft. Danach macht der Impftruck während rund drei Wochen jeweils einen Tag in einer Luzerner Gemeinde Halt. Nach vier Wochen kehrt der Truck für die Zweitimpfungen in die jeweilige Gemeinde zurück.