Corona In Luzern herrscht wieder Alarmstufe Rot Aufgrund steigender Coronafallzahlen hat der Kanton Luzern seine Ampel wieder von Orange auf Rot gestellt. Die Zahl der Toten hat allerdings in den letzten Tagen kaum mehr zugenommen. Christian Peter Meier 02.03.2021, 17.42 Uhr

Seit Sonntag gilt für den Kanton Luzern wieder die Alarmstufe Rot. Dies ist dem Lagebericht zu Covid-19 zu entnehmen, der laufend aktualisiert wird. Die jeweiligen Alarmstufen werden anhand der 7-Tage-Inzidenzrate und der Entwicklung der Fallzahlen in den letzten 7 Tagen berechnet. Leider haben sich diese zwei Werte in der jüngsten Vergangenheit nicht zum Guten entwickelt.

So verzeichnete der Kanton Luzern letzte Woche (Montag bis Sonntag) total 244 neue Coronafälle – 16,2 Prozent mehr als in der Woche zuvor. Somit lag die Inzidenzrate bei 59,1 Erkrankten pro 100'000 Einwohner. Der aktuellste Reproduktionswert wird mit 1,06 angegeben. Sprich: Die Fallzahlen dürften weiter steigen. «Gemäss den uns vorliegenden Daten der Laboruntersuchungen steht der Anstieg in keinem direkten Zusammenhang mit den Virusmutationen», schreibt David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport, auf Anfrage.



Nicht negativ ausgewirkt haben sich die wieder steigenden Zahlen auf die Spitaleinweisungen: Am Montag waren 31 Personen wegen Covid-19 in Spitalpflege, vier von ihnen mussten beatmet werden.

Und es gibt noch eine weitere gute Nachricht: Die Zahl der Todesfälle ist im Kanton Luzern klar gesunken. Im letzten Monat starben 12 Menschen an oder mit Corona, während es im Januar noch 55 waren. Der bislang letzte Todesfall datiert vom 19. Februar. Es scheint, als würde die Impfung der ältesten und vulnerabelsten Bevölkerungsgruppe erste Früchte tragen. Dies bestätigt David Dürr: «Wir sehen einen klaren Zusammenhang zwischen der Impfkampagne und den Fallzahlen respektive Todeszahlen. Dies bestätigen auch die Ergebnisse der freiwilligen Tests, die wir in den Alters- und Pflegeheimen anbieten.»

In Zug zeigt die Kurve ebenfalls wieder nach oben

Auch im Kanton Zug steigt die 7-Tage-Inzidenz wieder an, wie Kantonsarzt Rudolf Hauri in seiner jüngsten Lageeinschätzung vom Montag schreibt. Der Anteil der Mutationen liege bei über 50 Prozent. Wie in Luzern blieb bislang auch im Nachbarkanton die Anzahl Hospitalisationen und Todesfälle tief: Im Februar starben insgesamt vier Zugerinnen und/oder Zuger an oder mit Corona.