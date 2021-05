Corona Kanton Luzern hebt Maskenpflicht an Primarschulen per 25. Mai auf Der Kanton Luzern hebt die Maskenpflicht auf der Primarschulstufe ab der 5. Klasse nach Pfingsten auf. Die Rahmenschutzkonzepte werden entsprechend angepasst. 21.05.2021, 12.36 Uhr

(pw) Die seit den Sportferien geltende Maskenpflicht für Primarschülerinnen und –schüler in Innenräumen wird per Dienstag, 25. Mai 2021, aufgehoben. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung. Mit diesem Schritt reagiere das Bildungs- und Kulturdepartement auf die sinkenden Fallzahlen und die angekündigten generellen Lockerungen der Massnahmen durch den Bundesrat. Da in der Regel in der Primarstufe die Klassen nicht gemischt werden, erscheine die Lockerung vertretbar.

Sollten in den nächsten Wochen die Zahl der Primarklassen in Quarantäne wider Erwarten steigen, behält sich das Bildungs- und Kulturdepartement vor, die Maskenpflicht wieder einzuführen. Die Schulleitungen wurden bereits über diesen Schritt informiert und die Rahmenschutzkonzepte für die Primarschulen sind entsprechend angepasst.

Nach wie vor bleibt die Maskenpflicht ab der Sekundarstufe l ab der 7. Klasse bestehen, heisst es in der Mitteilung weiter. Ansteckungen fänden auch in diesem Alter statt und zudem seien die Impfungen in der jüngeren Bevölkerung nicht so weit fortgeschritten, dass der Schutz der Lernenden und der Lehrpersonen gelockert werden könne. Diese Haltung decke sich auch mit derjenigen in diversen anderen Kantonen und entsprechen den vom Bundesrat verfolgten massvollen Lockerungsschritten.

Eine Aufhebung der Maskenpflicht für die fünften Primarklassen war vom Kanton bereits Ende Februar in Aussicht gestellt worden. Die Schutzmassnahme wurde dann aber doch noch verlängert.