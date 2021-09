Corona Kanton Luzern will kostenlose Tests bis mindestens Ende Jahr beibehalten Geht es nach dem Willen des Luzerner Regierungsrat, bleiben Coronatests weiterhin kostenlos. Das ist seiner Stellungnahme zur Teststrategie des Bundes zu entnehmen. 28.09.2021, 14.29 Uhr

In seiner Stellungnahme zur Teststrategie des Bundes beantragt die Luzerner Regierung wie schon bei einer früheren Konsultation, dass das Testen als kostenlose Alternative zur Impfung bestehen bleiben soll. Diese Regelung soll mindestens bis Ende Jahr beibehalten werden, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei Luzern.



Für das Ausstellen von Schweizer Covid-Zertifikaten an im Ausland geimpfte oder genesene Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz können die Kantone gemäss der «Covid-19-Verordnung Zertifikate» eine Kostenbeteiligung vorsehen. Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass eine solche Gebühr, falls sie erhoben wird, moderat sein müsste. In jedem Fall aber wünscht er eine schweizweit einheitliche Lösung in dieser Frage. (zim)