Corona: Kanton Luzern will schneller öffnen als der Bundesrat

Corona Der Kanton Luzern will beim nächsten Öffnungsschritt weiter gehen als der Bundesrat Der Bundesrat hat den fünften Öffnungsschritt letzte Woche in die Vernehmlassung bei den Kantonen geschickt. Die Luzerner Regierung will die Massnahmen schneller lockern. 15.06.2021, 16.15 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat unterstützt die vom Bund vorgeschlagenen Öffnungen, möchte aber punktuell weiter gehen. Dies teilt das Gremium am Dienstag mit. In diesen Bereichen will der Regierungsrat vorwärts machen: