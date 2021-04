Corona Klassenlager-Verbot: Parteien machen weiter Druck – die Regierung zeigt sich unbeirrt Nach der CVP, SP und GLP fordert nun auch die SVP eine Aufhebung des Verbots für Schullager. Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann kontert die Kritik – und erhält Rückendeckung von den Schulleitern. Niels Jost 09.04.2021, 05.00 Uhr

Er wirft hohe Wellen, der Entscheid des Luzerner Bildungs- und Kulturdepartements, die Klassenlager bis zu den Sommerferien zu verbieten. Eltern haben gegen das Verbot eine Petition lanciert, Unterstützung erhalten sie von Lehrern und Politikern. Die CVP hat gar eine dringliche Anfrage zum Thema eingereicht, und die SP sowie GLP ihrem Unmut öffentlich Luft gemacht.

Nun wird der Druck auf den Kanton noch grösser. Auch die SVP ist gegen das Verbot, wie Präsidentin Angela Lüthold-Sidler auf Anfrage sagt.

«Mit den bewährten Schutzkonzepten ist die Durchführung der Lager zumutbar.»

Die Nottwilerin hebt deren Relevanz hervor: «Ein Lager ist wichtig für die Entwicklung der Kinder. Dort sammeln sie einzigartige Erfahrungen.» Die Petition werde sie noch unterschreiben, sagt Lüthold.

FDP und Grüne sind unentschlossen

Etwas differenzierter beurteilen FDP und Grüne die Situation. «Grundsätzlich bin ich für einen liberalen Umgang mit der Pandemie», sagt FDP-Fraktionschef Georg Dubach. Eigenverantwortung und an die spezifische Situation angepasste Schutzmassnahmen seien Verboten grundsätzlich vorzuziehen, findet der Trienger. «Aber», so Dubach, «das Bildungs- und Kulturdepartement steht in der Verantwortung für die Gesundheit der Schüler.» Angesichts der Entwicklung der Pandemie sei ein vorsichtiges Vorgehen sicherlich nicht falsch. Die von der CVP aufgeworfenen Fragen im Vorstoss seien aber berechtigt, so Dubach.

«Es gibt ein Dafür und Dawider», sagt auch Korintha Bärtsch, Co-Fraktionschefin der Grünen. Einerseits könne niemand vorhersagen, wie sich die Lage Ende des Schuljahres präsentiere. Andererseits glaubt die Stadtluzernerin an die Wirkung der Schutzkonzepte. «Die Schulen sind erprobt damit. Der Entscheid, ins Lager zu gehen oder nicht und der Umgang mit der Planungsunsicherheit, sollte daher den Schulleitungen überlassen werden.»

Regierungsrat sieht sich in der Verantwortung

Trotz vorsichtiger Freisinnigen und Grünen: Die Massnahme wäre politisch nicht mehrheitsfähig. CVP, SVP, SP und GLP belegen 83 der 120 Sitze im Parlament und drei der fünf Sitze im Regierungsrat. Dazu sagt Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) auf Anfrage: «Natürlich hören wir die politischen Meinungen, so, wie wir auch den Schulleiterverband angehört haben, bevor wir das Verbot verhängt haben», sagt er und fügt an:

«Aber auf politischer Ebene ist bisher lediglich eine Anfrage eingegangen, ohne verpflichtenden Charakter, und beispielsweise kein Postulat, mit dem die Aufhebung des Verbots gefordert wird.»

Insofern lässt Schwerzmann durchblicken, dass eine Abkehr von der Massnahme derzeit nicht zur Debatte steht.

Luzerner Klassen wird man diesen Frühsommer wohl nicht an Bahnhöfen antreffen. Symbolbild: Keystone

Der Krienser verweist auch auf die steigenden Fallzahlen bei jüngeren Jahrgängen. «Der Regierungsrat steht in der Verantwortung, die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler sicherzustellen.» Dies sei auch der Grund, wieso die Kinder zwar nicht ins Klassenlager dürfen, dafür aber womöglich ins Pfadi- oder Jubla-Lager. Denn diese seien freiwillig und die Eltern stünden in der Verantwortung, erklärt Schwerzmann.

Pfadi und Jubla wollen Lager durchführen Stand jetzt können die Pfadi- und Jubla-Lager im Sommer stattfinden. Es gibt keine Obergrenze für erwachsene Leitungspersonen, wie der Bund kürzlich entschieden hat. Die Pfadi und Jubla haben gemeinsam mit den Bundesämtern für Sport, Gesundheit, Sozialversicherungen und Kultur ein Schutzkonzept erarbeitet. Dieses sieht unter anderem vor, dass alle Mitglieder vor dem Lager einen Coronaschnelltest durchführen, die Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Wie viele Luzerner Pfadis und Jublas ihr Lager durchführen, können die Kantonalverbände nicht abschätzen, wie sie auf Anfrage sagen. Im Rahmen der geltenden Schutzmassnahen wollen beide Organisationen die Durchführung der Lager ermöglichen. (jon)

Eintägige Ausflüge: Kanton entscheidet nächste Woche

Weiter würden die volatilen Fallzahlen derzeit ein kurzfristiges und konsequentes Handeln erfordern, so der Bildungsdirektor. Etwas, das mit der langfristigen Planung, die für ein Lager notwendig sei, kollidiere. Tagesausflüge seien hingegen besser vereinbar mit der aktuellen Situation, weil sie kurzfristig umgeplant werden könnten, so Schwerzmann.

Ob eintägige Anlässe erlaubt werden, entscheidet das Bildungsdepartement nächste Woche. Dies, nachdem der Bund über das weitere Vorgehen informiert haben wird. Schwerzmann hält fest: «Wichtig ist, dass sich die verschiedenen Klassen nun nicht mischen. Dies haben die Lehrer bisher gut umgesetzt. Darauf vertraue ich weiterhin.»

Eine Lösung: Lager in einzelne Projekttage umwandeln

Von den Direktbetroffenen wird das Verbot mitgetragen, zumindest von deren Verbänden. Sowohl der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband als auch der Luzerner Schulleiterinnen- und Schulleiterverband der Volksschulen (VSLLU) begrüssen die Massnahme. «Damit haben wir Planungssicherheit», sagt Pirmin Hodel. Laut dem VSLLU-Präsidenten haben diverse Schulen schon vor dem Entscheid des Kantons das Lager von sich aus abgesagt. Denn gemäss Hodel wäre es frustrierend, wenn die Planung nun fortgesetzt würde, es dann aber trotzdem zu einer Absage käme. Schliesslich würden die Fallzahlen wieder steigen, betont er. Nun blieben allfällige Stornierungskosten erspart.

Hodel bleibt optimistisch: «Es gibt Alternativen zu den Lagern», sagt er und nennt als Beispiel das Vorgehen der Schule Willisau, welche er leitet.

«In der Primarschule haben wir die Lagertage in Projekttage umgewandelt. Die Aktivitäten finden in der Region statt und können zu Fuss oder mit dem Velo erreicht werden.»

Diese Variante erlaube es, den speziellen Abschluss des Schuljahres nicht ersatzlos streichen zu müssen. Die Schülerinnen und Schüler würden sich über das Alternativprogramm freuen, so Hodel. Eine Lösung habe man ebenso für die Oberstufe gefunden. «Die diesjährigen Achtklässler holen ihr Lager nächstes Jahr nach», sagt Hodel. Auch diese Nachricht haben die Jugendlichen gemäss dem Schulleiter gut aufgenommen.