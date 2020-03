Corona-Krise: IT-Logistikkonzern Also will Kunden helfen Der Emmer IT-Logistiker Also bietet seinen Kunden bei der Überbrückung von kurzfristigten Liquiditätsengpässen Hand. 18.03.2020, 13.27 Uhr

(cg) Abhängig von Umsatz-Volumen und -Niveau bietet Also seinen Kunden an Zahlungsziele zu erhöhen. Wie es in einer Mitteilung heisst, stellt der IT-Logistikkonzern dafür einen zusätzlichen zweistelligen Millionenbetrag an Liquidität bereit. Auch bei den Kreditlinien gehe das Unternehmen flexibel auf die Situation des jeweiligen Kundens ein. Die Umsetzung erfolge kurzfristig, die Massnahmen seien bis Ende April befristet. Neben der Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe eröffnet das Unternehmen zudem insbesondere kleineren Kunden die Möglichkeit, sich «kompetent und individuell» über lokal anwendbare Unterstützungsmassnahmen zu informieren. So würden viele europäische Länder inzwischen verschiedene Formen von Staatshilfen wie Staatskredite, steuerliche Liquiditätshilfen oder flexible Kurzarbeitsregelungen an, die die Auswirkungen des Coronavirus abfedern sollen.

Hilfe beim Antragsverfahren

Also stelle gerne Kontakt zu Experten her, die verschiedene Möglichkeiten vorstellen und Hinweise zum Antragsverfahren geben. Dieser Informationsservice sei, wie es weiter in der Mitteilung von Mittwoch heisst, für die Also-Kunden kostenlos. Sofern eine vertiefte Rechtsberatung erforderlich werde, könnten zudem lokale Rechtsanwälte empfehlen werden.