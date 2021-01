Corona-Lockerungen Skigebiete freuen sich über Teilöffnung, prangern jedoch Luzerner «Insellösung» an Ab Freitag dürfen auch in Luzern die Skigebiete wieder teilweise öffnen – allerdings unter strengen Auflagen. Dies kommt bei den Betroffenen nicht nur gut an. Niels Jost 06.01.2021, 20.16 Uhr

Ist ab Freitag wieder möglich: Skifahren in Sörenberg. Bild: Marcel Bieri/Keystone (15. Februar 2020)

Die Luzerner Skigebiete können aufatmen. Zumindest teilweise. Ab Freitag dürfen sie ihre Anlagen wieder in Betrieb nehmen. Dies hat der Regierungsrat am Mittwoch entschieden. Allerdings gelten strenge Auflagen:

Die Skigebiete dürfen nur von Donnerstag bis Sonntag offen sein.

sein. Pro Tag dürfen nur 66 Prozent der Gäste auf die Pisten, gemessen an der Anzahl Gäste an Spitzentagen.

auf die Pisten, gemessen an der Anzahl Gäste an Spitzentagen. Schlittelwege, Snowparks und schwarze Pisten bleiben geschlossen , um das Verletzungsrisiko und damit verbundene allfällige Hospitalisierungen gering zu halten.

, um das Verletzungsrisiko und damit verbundene allfällige Hospitalisierungen gering zu halten. Der Konsum in Restaurants bleibt verboten , Take-away-Angebote sind erlaubt. Zudem gilt ein Alkoholverbot .

, Take-away-Angebote sind erlaubt. Zudem gilt ein . Mitarbeiter der Skigebiete, welche direkten Kundenkontakt haben, müssen sich wöchentlich einem Corona-Test unterziehen.

Guido Graf: Teilöffnung ist ein Kompromiss

Anders als in Uri, Schwyz, Zug, Nid- und Obwalden hatte die Luzerner Regierung bisher zugewartet mit der Öffnung der Skigebiete. Dass man sich nun doch für einen Teilbetrieb entschieden hat, begründet Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (CVP) mit der etwas stabileren epidemiologischen Lage. So befinde man sich im Rahmen des kantonalen Alarmkonzepts aktuell wieder bei Alarmstufe orange statt rot. Auch der Reproduktionswert sei leicht gesunken. Graf betont:



«Die Lage ist noch immer ernst und die Auslastung der Spitäler wie auch die Belastung des Personals sind nach wie vor hoch.»

Einer kompletten Öffnung der Skigebiete hätte man daher nicht zustimmen können. Und je nach Entwicklung der Lage könne man die Bewilligung wieder jederzeit entziehen. Der Betrieb von Donnerstag bis Sonntag sei als Kompromiss zu verstehen. «Wir analysieren die Situation laufend. Daraus ergibt sich, ob Massnahmen gelockert werden können oder ob strengere Auflagen nötig sind.»



Entscheidend ist dabei auch die Strategie des Bundesrats. Dieser schlägt den Kantonen vor, Sport- und Freizeitanlagen bis Ende Februar zu schliessen, wie er ebenso am Mittwoch bekannt gab. Stehen die Lockerungen der Luzerner Regierung im Widerspruch dazu? Gemäss Guido Graf erhält der Kanton die Vernehmlassungsunterlagen am Donnerstag und sieht erst dann, was der Bund genau unter Sport- und Freizeitanlagen versteht.



Sörenberg: Insellösung für Luzern ist «höchst fraglich»

Bei den Skigebieten sind gemischte Gefühle auszumachen. René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg AG, hält den Entscheid des Regierungsrats für einen «Schritt in die richtige Richtung». Ganz zufrieden ist er jedoch nicht:

«Im Kanton Luzern wird es weiterhin eine Insellösung geben. Das ist höchst fraglich.»

Koller spricht damit die beschränkten Öffnungszeiten von Donnerstag bis Sonntag, die Sperrung schwarzer Pisten, das Schlittelverbot sowie das Testobligatorium für Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt an. Alles Auflagen, welche in den umliegenden Kantonen nicht gelten. Koller kann zwar nachvollziehen, dass die Lage in den Spitälern berücksichtigt werden müsse. Doch er weist darauf hin, dass schwer verletzte Wintersportler auch aus den anderen Zentralschweizer Kantonen in Luzern behandelt werden. Die Wirkung der Luzerner Massnahmen sei daher fraglich.



Der Sörenberg-Direktor hält weiter fest: «Die Auflagen sind sehr streng und mit viel Mehraufwand verbunden.» Alleine die Kosten für die fällig werdenden Corona-Tests würden sich schnell summieren. Auch die Umsetzung der Schutzkonzepte werde die Bilanz weiter trüben. Und statt rund 8500 Besucher dürfen nur noch rund 5500 Gäste auf die 17 Anlagen. «Entscheidend wird der Februar sein», sagt daher René Koller. Er hofft, dass dann pünktlich zu den Sportferien sämtliche Anlagen an allen Tagen offen sein dürfen – und es weiterhin genügend Schnee hat.



Marbachegg: Nicht alle Auflagen sind nachvollziehbar

Ähnliches ist von Martin Knüsel, Präsident und Geschäftsführer der Sportbahnen Marbachegg, zu hören: «Ich bin froh, können wir nun endlich loslegen – auch wenn nur eine Teilöffnung erlaubt ist.» Die Schneebedingungen seien derzeit perfekt. Mit der Gondelbahn und den Skiliften zur Marbachegg sowie dem Kinderskilift im Tal werden ab Freitag alle Anlagen in Betrieb genommen. Schwarze Pisten gibt es auf der Marbachegg keine; die Schlittelpiste wird geschlossen. Unklar sei noch, wie die Massnahme umgesetzt wird, dass sich Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt wöchentlich testen lassen müssen. Dies werde man prüfen.



An Spitzentagen zählten die Sportbahnen in vergangenen Jahren rund 3000 Besucher pro Tag. Zugelassen sind aktuell nur noch rund 2000. Diese Kapazitätsbeschränkung nimmt Martin Knüsel hin. Das Gleiche gilt für die beschränkten Öffnungszeiten von Donnerstag bis Sonntag. Ganz nachvollziehbar könne er diese Regelung zwar nicht, es ist aber ein Kompromiss zwischen gesundheitlichen Sichtweisen und unseren Ansprüchen. Knüsel sagt aber:



«Es ist wie es ist. Wichtig ist einzig, dass wir überhaupt öffnen dürfen.»

Mitarbeiter testen, um Sicherheit zu gewährleisten

Zur Unklarheit über die Coronatests für gewisse Mitarbeiter hält Guido Graf fest, dass diese einen Schnelltests durchführen können. Allerdings stellt sich die Frage, wieso sich lediglich Mitarbeiter in Skigebieten mit direktem Kundenkontakt wöchentlich testen lassen müssen, und nicht etwa auch Angestellte in Läden, Coiffuresalons oder anderen Betrieben. «Mit dieser Massnahme wollen wir den Gästen in den Skigebieten Sicherheit bieten», sagt Graf. Der Gesundheits- und Sozialdirektor denkt hier insbesondere an jene Leute, die in Luzern Skiferien machen. «Wir wollen einen Infektionsherd mit allen Mitteln verhindern.» Graf appelliert daher auch an die Wintersportler: «Halten Sie bei Personenansammlungen den Abstand ein, tragen Sie eine Schutzmaske – und bitte verhalten Sie sich auf den Skipisten defensiv!»