Corona Luzern «Kontroverse Diskussionen» – so arbeitet der kantonale Führungsstab Beim Feuerwehrinspektorat des Kantons Luzern im Reussbühler Gewerbegebiet Rothenring ist alles auf Corona angelegt. Hier arbeitet Vinzenz Graf, seit 2008 Feuerwehrinspektor der Gebäudeversicherung Luzern und seit 2013 Chef des kantonalen Führungsstabs. 08.01.2021, 05.00 Uhr

Vinzenz Graf ist Leiter des Kantonalen Führungsstabs.

Bild: Boris Bürgisser (Reussbühll, 06. Januar 2021)

(dlw) Der Führungsstab kommt in Krisensituationen zum Einsatz und ist in Notlagen für den Schutz der Bevölkerung zuständig. Seit der Ausrufung der «besonderen Notlage» und der damit verbundenen Einsetzung des Führungsstabs Mitte März 2020 beschäftigt sich der Leiter Vinzenz Graf aus Beromünster vornehmlich mit Corona. Obwohl die Position des Stabschefs eigentlich eine Milizaufgabe sei.

Bereits beim Jahrhunderthochwasser 2005 war der 62-jährige Graf Teil des Führungsstabs. Zu Corona sagt er aber:

«So eine Krise habe ich noch nie erlebt.»

Die Tragweite der Pandemie sei ihm relativ rasch bewusst gewesen. «Wir haben schnell die Taskforcegebildet und den Führungsstab aufgebaut.» Beide Gremien sind noch immer im Einsatz. In der Taskforce geht es in erster Linie um gesundheitliche Fragen. «Ich habe keinen medizinischen Background und bin dort vor allem als Moderator, Organisator und Koordinator tätig, die Führung liegt beim Kantonsarzt», sagt Graf. Im Kantonalen Führungsstab kommen weitere Aspekte hinzu, Vertreter von Polizei, Bildung, Zivilschutz, Stadt und Gemeinden und andere sitzen mit am Tisch.

Führungsstab berät den Regierungsrat

Entscheidungen zu Massnahmen gegen das Coronavirus trifft der Regierungsrat. Dieser ist aber in Person von Gesundheitsdirektor Guido Graf und Justizdirektor Paul Winiker ebenfalls Teil des Gremiums. «Wir haben den Auftrag, die Lage zu beobachten, aufzubereiten und zu beurteilen», sagt Vinzenz Graf. Jede Woche wird ein Lagebericht erstellt. Im Stab wird analysiert und anschliessend dem Regierungsrat eine Empfehlung unterbreitet. Dabei gebe es auch «kontroverse Diskussionen», so Graf.

«Meist diskutiert man, bis man sich einig ist.»

Die Umsetzung der verordneten Massnahmen liegt dann wieder beim Führungsstab.

«Wir werden von der Regierung sehr ernst genommen», sagt Vinzenz Graf. «Wir durften auch an Regierungsratssitzungen teilnehmen und unsere Vorschläge einbringen.» Es sei ein gegenseitiger Austausch, der sehr gut funktioniere, sagt er.

«Der Regierungsrat ist nicht dazu verpflichtet, unsere Vorschläge eins zu eins zu übernehmen.»

Auch der umgekehrte Weg werde gegangen. «Der Regierungsrat macht Vorschläge und gibt uns den Auftrag, diese zu überprüfen», so Graf.

Ist die Coronakrise dereinst überwunden, wird der kantonale Führungsstab dem Regierungs- und dem Kantonsrat einen Rechenschaftsbericht ablegen müssen. «Es geht auch darum, für die Zukunft zu lernen», sagt der Chef des Führungsstabs.