Luzerner Altersheime wollen wöchentliche Massentests fürs Personal Mindestens einmal pro Woche soll das gesamte Pflegepersonal getestet werden. Das fordert der Heimverband Curaviva. Die Luzerner Heime würden sofort mitmachen – wollen aber nicht auf eigene Faust handeln.

Zurzeit reden zwar alle vom Impfen. Doch die neue, hoch ansteckende Virusvariante könnte die altbewährten Coronatests wieder in den Fokus rücken. Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri sagte am Dienstag, es sei an der Zeit, die Teststrategie zu überdenken und auch Massentests in Betracht zu ziehen. Bisher wurden Personen meist nur bei konkretem Verdacht auf Corona getestet.

Ein Mann beim Coronatest. Jetzt werden präventive Massentests wieder zum Thema. Donato Caspari

Doch auch der nationale Heimverband Curaviva fordert nun ein Umdenken: Das Heimpersonal solle regelmässig – zum Beispiel einmal pro Woche – präventiv getestet werden, um die Ausbreitung des Virus möglichst früh zu unterbinden. Zudem solle der Bund die Kosten dafür übernehmen. Auch Gewerkschaften äussern ähnliche Forderungen.

Heime können Massentests nicht selber stemmen

Marco Müller, Geschäftsleiter im Heim Kirchfeld in Horw, würde regelmässige Tests sehr begrüssen. Dazu brauche es aber einen politischen Entscheid, der Logistik und Kostenübernahme regelt. Denn allein könnte ein Heim solche Massentests nicht stemmen, sagt Müller:

«Kurzfristig eine grosse Menge an Schnelltests zu bekommen und genügend Personalressourcen zu haben, um 100 bis 200 Personen zu testen, dies können wir nicht alleine bewerkstelligen.»

Auch bei den Kosten gebe es Klärungsbedarf. Denn Tests ohne konkreten Verdacht wurden bisher nicht von der Krankenkasse bezahlt. Müller: «Im Falle des Kirchfelds würde dies schnell einmal Kosten von 10'000 Franken pro Monat bedeuten. Zusammen mit den vielen Mehrkosten, die mit der Pandemie ohnehin entstehen, wäre das nicht tragbar.»

Zahlt der Bund künftig für Massentests?

Der Bund hat in Aussicht gestellt, dass eine Kostenübernahme bei Massentests nicht ausgeschlossen sei.

Auch bei den Stadtluzerner Heimen Viva Luzern stösst die Forderung nach Massentests auf offene Ohren. «Wir haben die Möglichkeit von regelmässigen, präventiven Schnelltests beim Personal und bei besuchenden Angehörigen intern bereits diskutiert», sagt Viva-Sprecherin Ramona Helfenberger. Man begrüsse «alle Massnahmen, welche zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus beitragen».

Zurückhaltender ist man im Luzerner Kantonsspital (Luks). Vonseiten des Personals sei bisher kaum ein Bedürfnis für regelmässige Massentests geäussert worden, erklärt Luks-Sprecher Markus von Rotz. Er tönt aber an, dass eine Anpassung dieser Strategie denkbar wäre: «Bei einer Ausbreitung der mutierten Viren werden wir auch weitere geeignete Massnahmen prüfen.»

Nur bei Spitalpatienten gibt es bereits automatische Coronatests

Während das Luks sein Personal bisher nicht systematisch testen lässt, ist dies bei Patientinnen und Patienten anders: «Eintretende stationäre Patientinnen und Patienten werden mit einem Antigen-Schnelltest überprüft», erklärt von Rotz.

Auch in der Hirslanden Klinik St. Anna wird das Personal meist nur bei Verdachtsfällen getestet. Hirslanden-Sprecher Lukas Hadorn sagt:

«Schnelltests sind eine ergänzende Massnahme in unserem Schutzkonzept, sie stellen aus unserer Sicht isoliert betrachtet aber keinen ausreichenden Schutz vor Ansteckung dar und können dazu führen, dass negativ getestete Personen sich in falscher Sicherheit wiegen.»

Hadorn fügt an: «Wir bestärken das Personal darin, sich auch bei geringsten Symptomen oder nach vermeintlich geschütztem Kontakt mit infizierten Personen testen zu lassen.» Den besten Schutz im Spital biete indessen das Besuchsverbot, sagt Hadorn.

Bei grossen Firmen sind Massentests kein Thema

Präventive Massentests zur Pandemiebekämpfung können aber auch ausserhalb von Gesundheitsbetrieben sinnvoll sein – überall dort, wo Leute bei der Arbeit viel Menschenkontakt haben. Insbesondere der Kanton Graubünden hat in den letzten Wochen auf diese Massnahme gesetzt. In Luzern ist dies aber momentan kaum ein Thema – weder bei den VBL-Chauffeuren noch beim Verkaufspersonal. So schreibt etwa die Migros-Medienstelle: «Wir verfügen über sehr gute und bewährte Schutzkonzepte, die die Sicherheit sowohl von Mitarbeitenden als auch unserer Kundinnen und Kunden gewährleisten. Generell gilt: Wer krank ist, bleibt zu Hause.»