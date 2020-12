corona Luzerner Kantonsspital alarmiert: Die Infektionszahlen müssen jetzt runter Die Ausbreitung von Covid-19 setzt auch die Zentralschweizer Spitäler unter grossen Druck. Christoph Henzen, Leiter des Pandemiestabs des Luzerner Kantonsspitals (Luks), sagt: «Steigen die Zahlen weiter, stösst das Gesundheitssystem an seine Grenzen.» Pascal Studer 15.12.2020, 05.00 Uhr

Die Unispitäler haben Alarm geschlagen. In einem offenen Brief an den Bundesrat haben sie auf die besorgniserregende Situation hingewiesen. Weil die Fallzahlen nicht ausreichend sinken würden, komme das Gesundheitssystem an seine Belastungsgrenze.

Tatsächlich sind in fast jedem Teil der Schweiz die Intensivbetten beinahe komplett belegt. Dies bestätigen Daten der ETH Zürich, welche die Kapazitäten der Schweizer Spitäler darlegen. So ist Luzern trotz einer hohen Auslastung von rund 80 Prozent unterdurchschnittlich vom Virus betroffen – 43 der 54 Intensivbetten waren letzten Freitag im Kantonsgebiet belegt. Zum Vergleich: Im Kanton Zürich waren von den 184 Betten nur noch deren vier frei.

«Intensivstationen stark belastet»

Doch auch in Luzern ist die Lage angespannt. Dies bestätigt Christoph Henzen, Leiter des Pandemiestabs des Luzerner Kantonsspitals (Luks) und Departementsleiter Medizin. Er sagt: «Die Zentralschweizer Intensivstationen sind derzeit sehr stark belastet.» Nur dank erheblicher Einschränkungen im normalen Spitalbetrieb sei man überhaupt in der Lage, die Situation zu bewältigen.

Medical Center in Nottwil steht bereit Auf dem Areal des Schweizer Paraplegiker-Zentrums (SPZ) in Nottwil steht – wie bereits im vergangenen Frühling – ein Medical Center mit Krankenbetten für Corona-Infizierte bereit. Dies bestätigt David Dürr, Dienststellenleiter Gesundheit und Sport. Er sagt: «Es stehen für eine erste Phase 25 Betten zur Verfügung. Diese Zahl lässt sich nach oben erweitern.» So könne die Kapazität vom Frühling wieder erreicht werden. Damals waren gemäss Dürr rund 200 Betten verfügbar. Auch wenn der Kanton Luzern bereits freiwillige Helferinnen und Helfer für Pflegedienste selektioniert hat, ist das Zentrum noch nicht in Gebrauch. Dürr sagt: «Das Medical Center wird dann in Betrieb genommen, wenn die übrigen Betten in den Kliniken alle belegt sind.» Ob dieses Szenario überhaupt eintrete, sei allerdings unklar. «Der Verlauf einer Pandemie lässt sich nicht vorhersagen», betont Dürr. (stp)

Auch die beste medizinische Betreuung könne zudem nicht verhindern, dass die Infektion in gewissen Fällen tödlich ende, betont Henzen und fügt an: «Steigen die Zahlen weiter, stösst das Gesundheitssystem an seine Grenzen.» Man unterstütze daher die Stossrichtung der Unispitäler.

Intensität zehrt an Kräften

Das Luks arbeitet zudem seit mehreren Wochen eng mit anderen Zentralschweizer Spitälern zusammen, um Überlastungen der Intensivstationen möglichst zu vermeiden. Dabei übernimmt es einerseits Patientinnen und Patienten aus anderen Kantonen, ist je nach Situation aber auch auf ausserkantonale Unterstützung angewiesen. «Dies funktioniert gut», sagt Henzen.

Covid-19 setzt auch dem Luzerner Kantonsspital stark zu. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. November 2019)

Für Henzen ist der Ernst der Lage klar – gerade hinsichtlich der Arbeitsbelastung in den Spitälern: «Unsere Teams sind sehr leistungsfähig. Aber sie können ihre Arbeit nicht in dieser sehr hohen Intensität über mehrere Monate fortsetzen.» Seit längerer Zeit sei das Gesundheitspersonal stark gefordert. Henzen betont: «Das Spitalpersonal leistet Enormes und unternimmt alles, um die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten.» Bezüglich weitergehender Massnahmen sagt Henzen: «Es ist Sache der Behörden, diese festzulegen.»