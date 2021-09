Corona Luzerner Kantonsspital organisiert eine Impfnacht In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober können sich Interessierte auch zu ungewohnter Zeit gegen Covid-19 impfen lassen. Das Luzerner Kantonsspital organisiert am Standort Luzern eine Impfnacht von 20 Uhr abends bis 7 Uhr früh. Termine sind ab sofort online verfügbar. 28.09.2021, 11.14 Uhr

Eine Impfung vor dem Schlafengehen gefällig? Am Luzerner Kantonsspital wird bald eine Nacht lang durchgeimpft. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Impfnacht findet in der Nacht von Freitag, 15. auf Samstag, 16. Oktober statt. Das Luzerner Kantonsspital (Luks) will damit eine Möglichkeit schaffen, auch einmal am späten Abend zum Impfen zu gehen. «Viele können sich tagsüber nicht die Zeit dafür nehmen. Wir möchten mit unserem Anlass eine Impfgelegenheit ausserhalb der Bürozeiten anbieten», wird Ingrid Oehen, Leiterin des Impfzentrums, in einer Medienmitteilung des Luks zitiert. «Wir sehen das als Beitrag zur wichtigen Erhöhung der Impfrate. Wir kennen die Theater- oder die Museumsnacht, warum nicht auch eine Impfnacht?»

Impfwillige erhalten Kaffee und etwas Süsses, ab 4 Uhr früh gibt es frische Gipfeli. Eine Anmeldung ist online bereits jetzt möglich. «Wir erhoffen uns aber auch viele, die sich spontan für eine Impfung in dieser Nacht entscheiden», so Ingrid Oehen. Es sind darum auch Walk-In-Termine möglich. Der Help Point beim Hauptgebäude steht von 20 bis 6 Uhr für Fragen zur Verfügung.

Online-Anmeldung und freie Wahl des Impfstoffs

Für die Covid-19-Impfung am Luks wird ein Zugang zum digitalen Patientenportal «MeinLUKS» benötigt. Interessierte können sich online registrieren auf meinluks.ch (Computer oder App) und erhalten einen Aktivierungscode. Diese Registrierung dient der Dokumentation der Impfung, zu der das Luks als Spital verpflichtet ist. Anschliessend kann man den Impftermin auch direkt via App/Portal buchen. Auf dem gleichen Weg erhält man das digitale Zertifikat. Zum Impftermin sind das Smartphone, das Impfbüchlein sowie ein amtlicher Ausweis (beispielsweise ID, Pass) mitzunehmen.

Die am Luks eingesetzten Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna sind mittlerweile für alle Personen ab 12 Jahren zugelassen. Am Luks besteht neu die freie Wahl des Impfstoffes. Impfwillige können ihren bevorzugten Impfstoff bereits online bei der Anmeldung wählen.