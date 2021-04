Corona Luzerner Schülerinnen und Schüler werden bald wöchentlich getestet ‒ die Teilnahme ist freiwillig An Luzerner Oberstufen soll spätestens ab dem 3. Mai mit Reihentests gestartet werden. Vorgesehen sind die Tests einmal pro Woche. Beatrice Vogel Aktualisiert 15.04.2021, 17.23 Uhr

Der Kanton Luzern geht in die Testoffensive. Seit einigen Tagen können Betriebe und Institutionen repetitive Coronatests durchführen. Nun sollen die Schulen folgen: Spätestens am 3. Mai sollen alle Oberstufen mit repetitiven Tests (gepoolte PCR-Speicheltests) beginnen, teilt der Kanton Luzern mit. Die Schulen können sich ab sofort auf dem Portal «Testen in Betrieben, Institutionen und Schulen» anmelden.

Vor den Frühlingsferien wurden an der Kantonsschule Beromünster und an der Sekundarschule Meggen gepoolte Speicheltests als Pilotversuche lanciert. Diese seien reibungslos verlaufen, steht in der Mitteilung. Während des Pilotversuchs sei eine Person positiv getestet worden, heisst es beim Kanton auf Anfrage.

Im Rahmen eines Pilotversuchs spuckten Schülerinnen und Schüler in ein Röhrchen. Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 30. März 2021)

Nun wird das Prozedere auf alle öffentlichen Schulen ab Sekundarstufe I (Sekundarschulen, Gymnasien, Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum) ausgeweitet. Die Reihentests werden einmal wöchentlich durchgeführt. Für die Schulen wird die repetitive Testung verpflichtend sein, die Covid-Verordnung sei durch den Regierungsrat angepasst worden. Organisation und Durchführung der Tests obliegt den Schulen. Die entsprechenden Dokumente werden vom Bildungs- und Kulturdepartement zur Verfügung gestellt.

Keine Quarantänepflicht für Verweigerer

Für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrpersonen sind die Tests kostenlos und freiwillig. Die Erziehungsberechtigten unterschreiben dafür eine Einverständniserklärung. Für Kinder, die sich nicht testen lassen, gibt es keine Sanktionen – anders als etwa im Kanton Graubünden, wo ungetestete Kinder bei positiven Fällen in der Klasse in Quarantäne gehen müssen. «Wir unterstützen mit den Testungen in Betrieben und an den Schulen die Testoffensive des Bundes. Da die Schülerinnen und Schüler auf dieser Stufe ja Masken tragen, müssen sie gemäss den aktuellen BAG-Bestimmungen nicht in Quarantäne, ausser sie hatten längeren und engen Kontakt», schreibt der Luzerner Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann auf Anfrage.

Wer Krankheitssymptome zeigt, sollte ohnehin zu Hause bleiben. Bei mehreren Fällen pro Klasse entscheidet die Dienststelle Gesundheit über die Quarantäne-Anordnung.

Keine Reihentests an Primarschulen

Die Reihentests kommen nicht in Primarschulen zur Anwendung. Eine Ausweitung auf Primarschulen sei derzeit noch kein Thema, so Schwerzmann. «Wir starten jetzt ab der Sekundarstufe l und beobachten, wie es anläuft.» Dies sei auch eine Frage der Laborkapazitäten. «Testen macht insbesondere dort Sinn, wo man sich auch noch zusätzlich schützt – also bei Klassen mit Maskenpflicht. An den Primarschulen bleiben wir bei der Ausbruchstestung.»

Die repetitiven Tests sollen helfen, asymptomatische Covid-19-Fälle frühzeitig zu erkennen und Ansteckungsketten innerhalb der Schulen zu unterbrechen. Bei den Tests werden die Speichelproben von jeweils vier bis zehn Personen gemischt und im «Pool» getestet. Bei einem positiven Befund werden die Schülerinnen und Schüler des betroffenen Pools nochmals einzeln getestet – ebenfalls mittels PCR-Spucktest.