Corona Luzerner Sozialversicherungen verzeichnen happige Mehrausgaben Das Luzerner Versicherungszentrum Wirtschaft Arbeit Soziales (WAS) hat am Freitag den Jahresbericht 2020 präsentiert. Die Coronapandemie verursachte Mehrkosten von rund einer halben Milliarde Franken. 28.05.2021, 16.02 Uhr

(pl) Unter dem Dach von WAS koordinieren die Ausgleichskasse und die Invalidenversicherung des Kantons Luzern ihre Leistungen und Beratungen. Am Freitag präsentierte das Sozialversicherungszentrum den Jahresbericht 2020. Das zweite Geschäftsjahr von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales wurde durch die Coronapandemie massgeblich beeinflusst und geprägt. Über 470 Millionen Franken mussten im Berichtsjahr 2020 zusätzlich für Erwerbsersatz- und Kurzarbeitsentschädigungen aufgewendet werden, wie es in einer Mitteilung heisst.