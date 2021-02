Corona-Massnahmen Gastro-Luzern-Präsident zu den Lockerungsvorschlägen des Bundesrats: «Das sind keine Perspektiven» Museen, Zoos und Läden sollen nach den Vorstellungen der Landesregierung ab 1. März wieder öffnen dürfen. Nicht aber die Restaurants. Gastro-Luzern-Präsident Ruedi Stöckli ist empört. Dominik Weingartner 17.02.2021, 17.43 Uhr

Der Bundesrat hat am Mittwoch seinen Lockerungsplan vorgestellt. Dieser beinhaltet zahlreiche Öffnungen per 1. März, etwa für Zoos, Museen und Läden. Aussen vor bleibt jedoch die Gastronomie. Restaurants sollen frühestens am 1. April wieder öffnen dürfen. Und auch da ist noch unklar, ob nur Aussenplätze geöffnet werden dürfen oder mehr.