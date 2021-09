Corona-Massnahmen Gut für Briten, aber nicht für viele Asiaten: Das sagt Luzern Tourismus zu den neuen Einreisebestimmungen Der Beschluss des Bundesrats löst bei Luzern Tourismus gemischte Gefühle aus. Stefan Dähler 17.09.2021, 18.37 Uhr

Touristinnen auf der Kapellbrücke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Die Regeln für die Einreise in die Schweiz werden verschärft. Ab Montag müssen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, einen negativen Test vorweisen. Nach vier bis sieben Tagen müssen sie sich nochmal testen lassen, so der Beschluss des Bundesrats. Akzeptiert werden nur Impfstoffe, die von der European Medicines Agency zugelassen sind. Die in Asien häufig eingesetzten chinesischen Vakzine befinden sich nicht darunter.