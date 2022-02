Luzerner Wirte sind erleichtert – aber nicht nur

Coronamassnahmen Luzerner Gastro-Präsident: «Das Schlimmste war die Ungewissheit» Bei den Luzerner Wirten lösen die aufgehobenen Einschränkungen Erleichterung aus. Aber nicht nur: Der grösste Gastrounternehmer glaubt, es brauche Zeit, bis die Leute ihr Konsumverhalten wieder ändern und fleissig Restaurants besuchen. Lukas Nussbaumerund Alexander von Däniken Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.02.2022, 17.14 Uhr

Er habe nichts anderes als das erwartet, was Bundespräsident Ignazio Cassis am Mittwoch um 14 Uhr verkündet hat: die Aufhebung aller Einschränkungen für die Gastronomie. Für Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern und Inhaber des Landgasthauses Strauss in Meierskappel, ist der 16. Februar 2022 deshalb «ein sehr positiver Tag für alle Wirtinnen und Wirte».

Ruedi Stöckli, Verbandspräsident von Gastro Luzern, in seinem Lokal, dem Landgasthaus Strauss in Meierskappel. Bild: Boris Bürgisser (11. Dezember 2020)

Schon ab morgen, Donnerstag, brauchen Gäste weder ein Zertifikat noch müssen sie beim Gang aufs WC eine Maske aufsetzen. Auch das Personal kann wieder maskenfrei bedienen.

Erleichtert ist Stöckli auch deshalb, weil die Branche jetzt wieder mehr Geld verdienen kann. Der letzte Sommer sei zwar «recht gut» gewesen. Mit der Einführung der Zertifikatspflicht im September habe die Branche jedoch erneut einen deutlichen Umsatzeinbruch hinnehmen müssen. Die Härtefallentschädigungen von Bund und Kanton bezeichnet der frühere SVP-Politiker als «nicht schlecht, das muss ich sagen». Dennoch hätten viele Betriebe nur noch Geld für die nötigsten Ausgaben zur Verfügung gehabt.

Blickt der Verbandspräsident auf die 23 Monate dauernde Pandemie zurück, kommt ihm sofort Mitte Dezember 2020 in den Sinn, als die Restaurants innert Wochenfrist erst bis um 22 Uhr und dann noch bis um 19 Uhr offen haben durften, bevor sie ganz schliessen mussten.

«Das Schlimmste war die Ungewissheit. Es war nicht absehbar, was als Nächstes kommt»,

sagt Ruedi Stöckli, der seinen «Strauss» seit dem letzten April verpachtet hat.

Grösster Luzerner Gastrobetrieb mit massiv weniger Umsatz

Florian Eltschinger ging es gleich: «Die Planungsunsicherheit war das Schlimmste», sagt der Unternehmer, der zusammen mit seinem Bruder Bastian die Remimag AG leitet. Der grösste Luzerner Gastrobetrieb mit 26 Restaurants und Hotels in der halben Schweiz beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende und erwirtschaftete vor der Pandemie einen Umsatz von über 70 Millionen Franken. 2020 und 2021 musste das Familienunternehmen Einbussen von etwa 30 Millionen in Kauf nehmen. «Das können wir als Gruppe nie mehr aufholen», sagt Eltschinger.

Einzelne Betriebe wie das «Pfistern» am Kornmarkt in Luzern seien dank der Möglichkeit, Gäste auch draussen bedienen zu können, zwar sehr gut gelaufen. Doch im Durchschnitt hätten die Umsatzeinbussen 30 bis 40 Prozent betragen.

Dennoch hat das Unternehmen wegen der Pandemie keine Angestellten entlassen. «Das ist für uns nie in Frage gekommen, denn die Mitarbeitenden sind unser wertvollstes Gut. Sie haben das auch sehr geschätzt», sagt Eltschinger, der auch dem Verwaltungsrat der Remimag angehört. Nun hofft der von Rothenburg aus operierende Betrieb darauf, dass das Ende des Tunnels erreicht ist und dass wieder Normalität einkehrt. Doch so schnell wird die Vorcoronazeit nicht zurück sein, ist sich Eltschinger bewusst:

«Die Leute haben ihr Konsumverhalten während der Pandemie geändert. Es kann dauern, bis die Leute wieder rausgehen.»

Dauern wird es auch noch, bis die Remimag alle Härtefallgelder erhalten hat. «Es ist extrem mühsam. Erst gerade haben wir wieder gefragt, wann die Zahlung erfolgt. Wir wurden ein weiteres Mal vertröstet», beklagt sich der Gastrounternehmer. Die Ungewissheit, wie viel Härtefallgelder die Remimag wann erhalte, zehre an den Nerven und belaste sehr.

Erleichterung bei Bars und Clubs

Von massiven Umsatzeinbussen betroffen waren in den vergangenen knapp zwei Jahren auch die Bars und Clubs. Ihr Dachverband, die Schweizer Bar und Club Kommission, verlangt deshalb von den Kantonen Tempo bei der Umsetzung der neuen Härtefallverordnung – «um Konkurse im Nachgang der Pandemie zu vermeiden», wie die Kommission schreibt.

Die Kommission bezieht sich auf die vom Bundesrat Anfang Februar verabschiedete Härtefallverordnung für das laufende Jahr. Die Umsetzung obliegt weiterhin den Kantonen. Sie können Betriebe, die wegen der Pandemie hohe Umsatzausfälle erleiden mussten, mit Beiträgen unterstützen. Der Grossteil der Gelder stammt dabei vom Bund.

Detaillisten erwarten Nachholbedürfnis

Der grosse Lockerungsschritt freut die Inhaberinnen und Inhaber der Verkaufsgeschäfte, wie Rolf Bossart, Geschäftsführer des KMU- und Detaillistenverbands des Kantons Luzern, auf Anfrage sagt:

«Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht. Endlich können die Verkaufsangestellten ihren Kunden wieder ohne Schutzmaske begegnen.»

Bossart erwartet besonders bei den Kleiderboutiquen und Geschäften mit persönlicher Beratung ein Nachholbedürfnis der Kundinnen und Kunden.

Allerdings werde die Lockerung Schritt für Schritt vonstattengehen. So würden sowohl Verkaufspersonal wie auch Kundinnen und Kunden weiterhin Schutzmasken tragen, wenn sie das Bedürfnis haben. «Auch andere Schutzmassnahmen wie Plexiglas-Trennscheiben dürften in manchen Geschäften noch stehenbleiben.» Noch nicht überall verschwinden dürften zudem die Desinfektionsmittelspender. Das handhabe jedes Geschäft für sich; der Verband werde hier keine Vorgaben machen. Was den Onlinehandel betrifft, werde dieser wohl lediglich dort etwas zurückgehen, wo eine persönliche Beratung im Verkaufsladen jetzt wieder angenehmer werde.

Fitnesscenter: Kunden gratulieren per Telefon

Unter der 2G- und Maskenpflicht haben die Fitnesscenter besonders gelitten. Entsprechend gross ist jetzt die Erleichterung. So sagt Marco Huber, der seit 2016 mit seiner Frau Bea Odermatt das Tribschen-Training in Luzern leitet: «Dieser Lockerungsschritt ist cool. Die Freude ist riesig.» Schon während der Medienkonferenz des Bundesrats am Mittwochnachmittag hätten zahlreiche Kundinnen und Kunden angerufen, um zu gratulieren.

Die letzten Monate seien für das Team und die Kunden sehr anstrengend gewesen. «Besonders ältere Kunden haben während des Trainings unter der Schutzmaske kaum Luft bekommen. Aber auch für Jüngere war das Maskentragen mühsam, vor allem beim Ausdauertraining.» In den letzten Wochen hätten Huber, Odermatt und ihr Team die Kunden vermehrt auf die Maskentragpflicht hinweisen müssen. «Es wurde eine zähe Angelegenheit.»

