Corona-Massnahmen «Die Restaurants sind kein Corona-Hotspot» – Reaktionen der Betroffenen zu den neuen Luzerner Regeln Die Luzerner Regierung schliesst Museen, Theater, Hallenbäder Tennishallen ganz. Auch Fitness- und Wellnesszentren sowie Kinos bleiben zu. Die Konsternation ist gross – auch in jenen Branchen, die keine weitergehenden Massnahmen als jene des Bundes umsetzen müssen. Lukas Nussbaumer und Federico Gagliano 11.12.2020, 21.11 Uhr

Es ist eine lange Liste von ab Samstag geschlossenen Einrichtungen, welche die Luzerner Regierung am Donnerstagabend veröffentlicht hat – und damit die Massnahmen des Bundes verschärft. So bleiben Museen, Theater, Kinos, Fitness- und Wellnesszentren, Hallenbäder, Reit- und Tennishallen, aber auch Tanzstudios und Galerien ab sofort und bis zum 22. Januar geschlossen. Zusätzlich zu den bereits geschlossenen Erotik- und Sexbetrieben wird auch der Strassenstrich verboten. Die Lese- und Arbeitsplätze in Bibliotheken schliessen ebenso, Bücher können jedoch weiterhin ausgeliehen werden.

Die Läden in den Zentralschweizer Kantonen schliessen ab Samstag wie vom Bund verordnet spätestens um 19 Uhr. Auch Sonntagsverkäufe sind bis zum 22. Januar untersagt. Für Restaurants gilt die Sperrstunde von 19 Uhr ebenfalls. Am Sonntag dürfen Gastrobetriebe überall offen bleiben.

Spitäler brauchen Platz – auch wegen Skiunfällen

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf begründet die strengeren Luzerner Massnahmen mit der drohenden Überlastung der Spitäler. «Die Herausforderung in den Kliniken ist sehr gross. Bei uns infizieren sich momentan durchschnittlich täglich über 200 Personen, der Reproduktionswert liegt mit 1,06 zu hoch. Wenn wir jetzt stärker eingreifen, können wir die dringende Entlastung in den Spitälern erreichen», sagt der CVP-Politiker. Platz brauche es in den Spitälern nicht nur wegen Coronapatienten, sondern auch wegen Personen, die beim Skifahren verunfallen.

Weiter als der Bund geht Luzern auch beim Homeoffice. Während aus Bern dringend dazu geraten wird, sagt Graf: «Wir sprechen eine extrem starke Empfehlung aus.» Die Massnahmen sind nicht mit den anderen Zentralschweizer Kantonen abgesprochen, diese wurden laut Graf jedoch darüber informiert.

Gastro-Präsident Ruedi Stöckli: «Das tut uns bitter weh»

Gross ist der Frust bei den Wirten und Detailhändlern. Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern und Inhaber des Landgasthauses Strauss in Meierskappel, spricht von einer «ganz schlimmen, noch nie dagewesenen Situation».

Ruedi Stöckli, Verbandspräsident von Gastro Luzern, in der Küche seines Landgasthauses Strauss in Meierskappel.

Bild: Boris Bürgisser (11. Dezember 2020)

Ohne sofortige à-fonds-perdu-Beiträge der öffentlichen Hand würden viele Wirte wirtschaftlich nicht überleben. «Was jetzt beschlossen wurde, tut uns bitter weh. Wir haben uns immer an die Auflagen gehalten, die Restaurants sind kein Corona-Hotspot», so der frühere SVP-Kantonsrat.

Auch Rolf Bossart, Geschäftsführer des Detaillistenverbands des Kantons Luzern (DVL), ärgert sich über den Bund. Dass Bäckereien am Sonntag geschlossen bleiben müssen, während Take-away-Betriebe offen haben dürfen, bezeichnet Bossart als «eine Ungleichbehandlung».

Direktor der Gewerbler spricht von einem «eigentlichem Schock»

Für Gaudenz Zemp, Direktor des KMU- und Gewerbeverbands des Kantons Luzern (KGL), sind die verschärften Massnahmen der Luzerner Regierung «ein eigentlicher Schock». Zemps Wortwahl gründet in einer Mitteilung des KGL vom Donnerstag, in welcher der Verband die Luzerner Regierung aufforderte, sich beim Bund für weniger schärfere Massnahmen einzusetzen (wir berichteten). Nun hat die Regierung das Gegenteil beschlossen.

Der KGL hat laut Zemp jedoch erwartet, dass man zuerst die Wirkung der Verschärfung durch den Bund abgewartet hätte. So sei bisher immer kommuniziert worden, dass Effekte erst nach rund 14 Tagen sichtbar würden. «Man hätte also bis zum ersten Werktag nach Weihnachten die Entwicklung beobachten und dann entscheiden können.» Noch weniger nachvollziehbar sei die Frist vom 22. Januar. Der KGL-Direktor, der für die FDP im Kantonsrat politisiert, sagt:

«Wenn die Situation derart volatil ist, müsste man die Planung flexibler und rollend machen. Für die Unternehmen zählt jede Woche, welche sie früher öffnen können.»

Was aber am meisten befremde, sei die Kurzfristigkeit der Kommunikation. Die Frist bis zur Umsetzung betrage nur einen Tag, wobei dieser ein Samstag sei. Also der Tag, wo vor allem jene Personen frei hätten, welche für die Organisation und Planung zuständig seien. «Nicht nachvollziehbar» für den KGL sei zudem, dass die Entscheide ohne vorgängige Konsultation der Sozialpartner getroffen wurden. «Wir wären auch nachts um 2 Uhr für eine Sitzung zu haben, wenn man dadurch verhindern könnte, dass man solch einschneidende Massnahmen aus den Medien erfahren muss», enerviert sich Zemp. Dieses «völlig unabgesprochene Vorgehen» entspreche auch nicht den Versprechen, welche die Regierung an der letzten Kantonsratssession gemacht habe.

Besonders hart treffen die neuen Massnahmen das Verkehrshaus in Luzern, welches ab Sonntag bis am 22. Januar komplett geschlossen bleiben muss. Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer sagt dazu: «Wir sind enttäuscht, denn wir waren mit dem Schutzkonzept für die Festtage gut vorbereitet. Aber wenn die Lage es verlangt, ist es selbstverständlich, dass wir unseren Beitrag leisten.» Bütikofer habe am Freitagnachmittag gerade die Umsetzung der Bundesratsentscheide fertig besprochen, als der Kanton ihn über die schärferen Regeln in Luzern informierte: «Ich war überrascht, aber die Regierung konnte mir klar erklären, dass die Lage diesen Schritt verlangt.» Die Weihnachtszeit sei auch für das Verkehrshaus eine der wichtigsten. Er gehe davon aus, dass wieder eine Ausfallentschädigung wie bei der ersten Schliessung beantragt werden kann. Es sei eine schwierige Zeit. «Jammern bringt aber nichts», so Bütikofer. Sein Team plane bereits die nächsten Schritte, eventuell werde man einige Konzerte aufzeichnen und virtuelle Führungen anbieten, um die Zeit bis am 22. Januar zu überbrücken. «Wer weiss, wie die Lage dann aussieht», so Bütikofer.

Emmen Center und Mall of Switzerland respektieren Entscheide aus Bern

Die Betreiber der Einkaufszentren Emmen Center und Mall of Switzerland zeigen sich einsichtig, weisen aber auch auf ihre bestehenden Schutzkonzepte hin. Beim Emmen Center heisst es auf Anfrage: «Wir tragen unseren Teil dazu bei, damit wir möglichst schnell aus der Krise kommen. Wir respektieren den Entscheid der Bundesbehörden und passen unsere Organisation entsprechend an, um ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen.» Betont wird aber auch: «Seit Beginn der Pandemie haben wir uns strikt an die Weisungen und Verordnungen der Behörden gehalten. Die Zeiten sind für die ganze Bevölkerung schwierig und viele Konsequenzen sind noch gar nicht absehbar.»

Ähnlich klingt es bei der Mall of Switzerland: «Natürlich werden wir die Vorgaben des Bundesrats direkt umsetzen. Wir bedauern das, unterstützen aber alle Massnahmen zur Sicherheit der Besucherinnen und Besucher», sagt Sprecherin Mia Tuce. Das Schutzkonzept der Mall sei aber teilweise schon weiter gegangen, als die von Bund und Kanton geforderten Massnahmen.