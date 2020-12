Corona-Massnahmen Unklare Situation beim Sonntagsverkauf der Bäckereien In der Stadt Luzern waren am Sonntag die meisten Bäckereien geschlossen, einige hatten aber auch offen. Das hat bei den Kunden für Verwirrung gesorgt. Hugo Bischof 14.12.2020, 17.23 Uhr

Am vergangenen Wochenende galt erstmals das vom Bundesrat verhängte Sonntagsverkaufsverbot. Einige Bäckereien in der Stadt waren dennoch geöffnet. Die meisten blieben jedoch geschlossen. Das hat bei vielen Kundinnen und Kunden für Verwirrung gesorgt. «Die Situation ist tatsächlich unklar», bestätigt Josef Kreyenbühl, Präsident des Bäcker-Confiseurmeister-Verbands Kanton Luzern. Ein Problem sei, dass viele Bäckereien gleichzeitig ein Café betreiben und dieses meist durch den gleichen Eingang den Verkaufsraum betreten werde: «Eine klare Trennung ist also schwierig.» Dazu komme, dass viele Bäckereien auch Take-away-Artikel wie Sandwiches und Pizzas verkaufen. Deren Verkauf ist bei einem Sofortverzehr weiterhin erlaubt.

Die Bäckerei Confiserie Café Kreyenbühl im Würzenbachquartier in Luzern war eine jener Bäckereien, die am Sonntag offen hatten, dies auch aufgrund einer Anfrage beim Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband. «Dieser empfahl seinen Mitgliedern, am Sonntag offen zu haben», sagt Kreyenbühl. Der grosse Andrang sei jedoch ausgeblieben:

«Wir hatten ein Drittel weniger Kunden als an den bisherigen Sonntagen. Offenbar hat der Aufruf des Bundesrats gewirkt.»

Dazu komme, dass im Dezember generell weniger Brot eingekauft werde: «Viele Leute sind zu Hause mit Guetsli- und Grittibänz-Backen beschäftigt.» Kreyenbühl geht davon aus, dass auch bei anderen Bäckereien der Umsatz am Sonntag klein blieb:

«Es gab keine Profiteure der unklaren Situation.»

Er habe auf der anderen Seite aber auch viele Kunden gehabt, die es als selbstverständlich erachtet hätten, dass Bäckereien offen bleiben dürfen, sagt Kreyenbühl: «Diese waren dann erstaunt, dass sie nur ein eingeschränktes Angebot vorfanden.» Beispielsweise waren keine Sonntagszeitungen erhältlich.

In einigen Bäckereien in Luzern gab es am vergangenen Sonntag Gipfeli zu kaufen. Die meisten Bäckereien waren jedoch geschlossen. Bild Archiv

Kreyenbühl suchte bereits am Samstag das Gespräch mit dem Regierungsrat des Kantons Luzern: «Auch dort war keine klare Auskunft zur rechtlichen Situation erhältlich.» Einer der Gründe dafür sei sicher gewesen, dass die neusten Coronamassnahmen des Bundes sehr kurzfristig erfolgt seien. Kreyenbühl erhofft sich Klarheit für den kommenden Sonntag:

«Der Regierungsrat hat uns versprochen, die Rechtslage zu klären.»

Beim Lockdown im März war die Situation gemäss Kreyenbühl genau umgekehrt: «Damals durften die Bäckereien sonntags offen bleiben, während die Cafés schliessen mussten». Kreyenbühl befürchtet, dass es vor allem an den Sonntagen vom 27. Dezember und 3. Januar zu Problemen kommen wird: «Dann werden die Bäckereien an insgesamt drei aufeinander folgenden Tagen geschlossen sein. Wie die Kunden dann reagieren werden, weiss ich nicht.»

Confiserie Bachmann: Alle Filialen blieben am Sonntag geschlossen

Am Sonntag in Luzern geschlossen waren hingegen alle Fachgeschäfte der Confiserie und Bäckerei Bachmann. Geschäftsführer Raphael Bachmann betont: «Wir haben uns mit anderen grösseren Bäckereien in Luzern und auch schweizweit ausgetauscht und uns dann für die Schliessung entschieden.» Auch Bachmann betont aber:

«Die Situation ist tatsächlich unklar. Ein Problem ist, dass der Begriff Take-away nicht klar definiert ist.»

Dennoch habe man sich für die Schliessung entschieden: «Wir wollen auf der sicheren Seite sein.» Bachmann befürchtet, dass eine Öffnung der Bäckereien am Sonntag bei anderen Geschäften schlecht ankommen könnte, «und das wollen wir nicht». Es habe aber auch viele Kunden gegeben, welche die Schliessung am Sonntag nicht verstehen konnten.

Dass wegen der Schliessung am Sonntag mehr Kunden am Samstag gekommen seien, davon habe er nichts gemerkt, sagt Bachmann: «Unsere Feststellung ist: Sobald der Bund einen neuen Erlass herausgibt, haben wir sofort weniger Kunden. Das pendelt sich dann später wieder ein.»

Confiserie Heini erstmals seit Gründung 1957 an einem Sonntag geschlossen

Am Sonntag ebenfalls geschlossen waren alle Standorte der Confiserie Heini. Nachdem der Bundesrat am Freitag das Sonntagverkaufsverbot bekannt gab, habe er mehrfach bei der Polizei, der Coronahotline und beim Contact-Tracing nachgefragt, ob der Schliessungsbefehl auch die Bäckereien betreffe, sagt Geschäftsführer Bruno Heini: «Leider konnte uns keine der erreichbaren Stellen eine andere Auskunft geben als ‹wir wissen es nicht›.»

Man könnte nun den Standpunkt vertreten, eine Bäckerei sei im Grunde genommen ein Take-away-Betrieb, «und ein Take-away darf gemäss Weisung des Bundesrats offen halten», sagt Heini. «Wir verzichten aber auf diesen Kunstgriff.» Die Conditorei Heini habe deshalb erstmals seit dem Gründungstag im November 1957 an einem Sonntag geschlossen. Dies «aus Rücksicht auf die Gesundheit der Bevölkerung», sagt Bruno Heini. Geschlossen waren alle Lokale, inklusive der Cafés. «Hoffen wir, dass die Ansteckungszahlen bald sinken», sagt Heini.

Bäckerei Habermacher hatte offen, mit reduziertem Sortiment

Am Sonntag geöffnet waren hingegen alle drei Filialen der Bäckerei Café Habermacher in Ebikon, Kriens und Luzern-Littau. Geschäftsführer Daniel Habermacher betont: «Wir haben uns bei unserem Entscheid auf die Weisung des Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verbands verlassen. Demnach dürfen Bäckereien, die auch ein Café haben, am Sonntag offen haben. Das ist bei uns der Fall.» Bedingung sei aber, dass das Sortiment reduziert wird auf Produkte für den Sofortverkehr, also zum Beispiel keine Torten verkauft werden. Er habe sich auch bei der Polizei in Ebikon erkundigt, ob alles rechtens sei, sagt Habermacher. Diese habe ihm das Okay für die Öffnung am Sonntag gegeben. Er habe relativ viel Kundschaft gehabt am Sonntag, sagt Habermacher: «Die Leute kamen zum Teil von weit her, als sich herumsprach, dass wir offen haben.»