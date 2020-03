Corona-Modus: Luzerner Gemeindewahlen sollen langsamer ausgezählt werden Ansammlungen mit mehr als fünf Personen sind verboten. Haben die verschärften Corona-Massnahmen Folgen für die Luzerner Gemeindewahlen vom 29. März? Die Regierung prüft nun eine massgebliche Planänderung. Jérôme Martinu 21.03.2020, 05.00 Uhr

Paul Winiker, Regierungspräsident und Justizdirektor des Kantons Luzern, im Kantonsratssaal. Bild Luzerner Zeitung/Patrick Hürlimann (Luzern, 20. März 2020)

Auch der Politikbetrieb läuft nun schon seit Tagen im Corona-Modus. Session in Bern: Abgebrochen in Woche drei. Die Luzerner Kantonsratssession: Letzte Woche gar nicht erst gestartet. Gemeindeversammlungen: Gestrichen, verschoben. Die Volksabstimmungen vom 17. Mai: Abgesagt. Die Wahlen in den Luzerner Gemeinden vom Sonntag, 29. März sollen aber dennoch stattfinden. Das hat der Luzerner Regierungsrat noch am Donnerstag offiziell kommuniziert (Ausgabe von gestern). Doch nun hat gestern der Bundesrat die Notmassnahmen verschärft. Mit welchen Folgen für die Wahlen? Regierungspräsident und Justizdirektor Paul Winiker (SVP) gibt Auskunft.

Höchstens fünf Personen dürfen in der Öffentlichkeit noch beisammen sein. Diese Regelung ist strikt einzuhalten zur Eindämmung der Erkrankungswelle. Sind die Gemeindewahlen so überhaupt noch durchführbar?

Paul Winiker: Die Wahl läuft mit der brieflichen Stimmabgabe längst. Der Regierungsrat ist nach wie vor der Meinung, dass sie korrekt durchgeführt werden kann. Es gibt unseres Erachtens auch durch das Corona-Regime keine derartige Einschränkung, dass jemand dadurch an der Wahl gehindert wird.



Es sind zwar nur noch sehr wenige, aber es gibt nach wie vor Stimmbürger, die am Wahlsonntag in die Urnenlokale gehen. Kein Problem?

Nein. Aufgrund der sehr geringen Zahl kann man in den Wahllokalen sicherstellen, dass die Personen ungefährdet ihre Couverts einlegen können.

Knackpunkt ist folglich die Auszählung der Stimmen?

Gerade in den grösseren Gemeinden sind hierbei viele Stimmenzähler nahe beisammen und müssen speditiv die Listen auszählen und kontrollieren. Es gilt hier, den Schutz der Stimmenzähler konsequent sicherzustellen und die Fünf-Personen-Regel einzuhalten. Zudem darf dies selbstverständlich die Qualität, die Verlässlichkeit des Auszählungsprozesses nicht beeinflussen. Dies zuverlässig zu gewährleisten ist tatsächlich nicht ganz einfach, aber machbar.

Wie denn konkret?

Das Wichtigste ist dies: Den Zeitdruck rausnehmen.

Wir prüfen darum, die Frist für die Auszählung der Resultate zu erstrecken und zwar auf bis zu einer Woche. Denn der Auszählprozess muss in dieser schwierigen Situation nicht zwingend auch noch schnell erfolgen. Die Regierung wird das am Montag final beurteilen.

Wie lautet die Meinung der Gemeinden hierzu?

Das ist unterschiedlich. Einige Gemeinden sind parat für ein solches Modell. In der Stadt Luzern ist man skeptisch, was verständlich ist. Dort braucht es rund 250 Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler. Darunter sind Personen über 65 Jahre und solche die im Gesundheitsbereich arbeiten, sie können nicht aufgeboten werden. Hier muss man also innert Kürze neue Leute aufbieten.

Wäre es nicht einfacher, die Wahl abzubrechen?

Wie gesagt, die Briefwahl läuft längst, der Meinungsbildungsprozess ist weit fortgeschritten. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ist es aus Sicht der Regierung nicht angezeigt, die Wahlen zu stoppen und komplett neu anzusetzen. Aber wir können auch nicht ausschliessen, dass sich das Regime in den nächsten Tagen nochmals verschärfen wird. Dann müssen wir die Lage neu beurteilen.



