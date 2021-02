Corona-Mutation Mit Kindern von der Maihof Schule Fussball gespielt – in Reussbühl und Littau sind mehrere Schulklassen in Quarantäne Die Stadtluzerner Schulhäuser Littau Dorf und Staffeln schicken mehrere Klassen bis am 7. Februar in Quarantäne. Grund: Die englische Variante des Coronavirus. Aktualisiert 02.02.2021, 18.11 Uhr

(jwe) «Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass in der Klasse Ihres Kindes ein Kontakt mit der englischen Virusvariante aufgetreten ist», steht zu Beginn des Schreibens an die Eltern, welches der Redaktion von «PilatusToday» vorliegt. Der Kantonsärztliche Dienst habe deshalb für die ganzen Klassen eine Quarantäne bis am Sonntag, 7. Februar angeordnet.