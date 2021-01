Corona-Mutation Johnsons Corona-Warnung sorgt für Wirbel Seit Bekanntwerden der Mutation B.1.1.7 in England fragen sich viele: Ist die Corona-Variante tödlicher als die bisher bekannte? Durchaus möglich, sagt ausgerechnet der britische Premier Johnson. 24.01.2021, 12.50 Uhr

Boris Johnson sorgte mit seiner Aussage zur Tödlichkeit der Corona-Mutation für Kritik. Leon Neal / AP

(dpa) Eine Mutation des Coronavirus, eine rasante Verbreitung - und nun auch eine höhere Sterblichkeit? Was wie der Alptraum jedes Virologen klingt, könnte in England wahr werden. So legen es jedenfalls Aussagen von Premierminister Boris Johnson nahe. Demnach ist die in Grossbritannien entdeckte Variante des Coronavirus möglicherweise tödlicher als die bislang vorherrschende. Die Aufregung ist gross. Denn diese Nachricht wurde befürchtet, seit Johnson kurz vor Weihnachten von der raschen Ausbreitung der Mutation mit dem Namen B.1.1.7 berichtet hatte.