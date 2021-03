Corona-Opfer Luzerner Honky-Tonk-Festival ist zum zweiten Mal in Folge abgesagt Es ist keine Überraschung: Wegen der Coronapandemie findet das Honky-Tonk-Festival am 30. April nicht statt. Bereits die letztjährige Ausgabe fiel aus. 03.03.2021, 14.48 Uhr

(hor) Zum zweiten Mal in Folge müssen die Veranstalter wegen der Coronapandemie das Honky-Tonk-Festival absagen.

Die Band Wrong Rabbit in Action bei den «Bruch Brothers». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 5. April 2019)

«Es verbleiben knapp zwei Monate bis zum geplanten Datum 30. April», schreiben die Veranstalter. «Es ist die Phase, mit Volldampf in die Umsetzung sowie Bewerbung des Festivals zu starten. Die Aussichten ein erfolgreiches ‹Honky Tonk› durchzuführen, sind aufgrund der sehr zögerlichen Öffnungsschritte besonders in der Gastronomie aussichtslos.» Die Veranstalter bedauern den Schritt in der Mitteilung von Mittwoch.