Coronapandemie Luzerner Hotels auf dem Land kommen «mit einem hellblauen Auge davon» und zeigen sich zuversichtlich fürs aktuelle Jahr Derzeit sind viele Hotels im Kanton Luzern geschlossen, vor allem in der Stadt Luzern – saison- oder coronabedingt. Ein Blick auf eine nun publizierte Statistik zeigt, dass die Berg- und Landhotels wie bereits im Sommer auch in der kalten Jahreszeit profitieren. Roseline Troxler 06.02.2021, 05.00 Uhr

Viele Stadtluzerner Hotels darben. In einigen ist kaum ein Zimmer belegt, andere haben vorübergehend geschlossen (wir berichteten). Im vergangenen Jahr sind die Logiernächte in Hotels und Kurbetrieben in der Stadt Luzern gegenüber 2019 um bis zu 96 Prozent (April) zurückgegangen, wie eine kürzlich publizierte Statistik zeigt. Im Sommer betrug der Rückgang zwischen 83 und 55 Prozent:

Rekorde in Weggis, Vitznau, Flühli oder Willisau

Wie haben Hotels auf dem Land die Krise bisher gemeistert? Die jüngst publizierte Statistik, die Zahlen bis November beinhaltet, zeigt auch Lichtblicke: Weggis konnte bei den Logiernächten im Juli 2020 gegenüber Juli 2019 gar ein Plus verzeichnen. Der Touristenort am Vierwaldstättersee zählt 6 Prozent mehr Logiernächte.

Gar 12 Prozent mehr sind es im selben Monat in Vitznau. Im August, September und Oktober gibt es einen Rückgang. Er ist in Weggis und Vitznau aber deutlich kleiner als in der Stadt Luzern. Dies widerspiegelt sich auch in absoluten Zahlen: Im Juli 2019 wies Luzern rund 158'400 Logiernächte aus, Weggis 28'000. Ein Jahr später waren es in Luzern noch 63'800, in Weggis 29'600.

Hoteldirektor Christian Hasler, im Wellnessbereich des Hotels Alexander in Weggis. Der Wellnessbereich trägt dazu bei, dass das Hotel einigermassen gut durch die Coronakrise kommt.

Bild: Boris Bürgisser (Weggis, 3. Februar 2021)

Christian Hasler, der das Wellness-Hotel Alexander in Weggis führt, bestätigt:

«Wir dürfen in Weggis auf ein erfolgreiches 2020 zurückblicken.»

Da das Reisen stark eingeschränkt war, bevorzugten viele Schweizer das eigene Land als Ferienziel. «Auch sogenannte Gruppenhotels haben auf Privatgäste gesetzt und waren sehr erfolgreich.» Tim Moitzi, Manager des Campus Hotel Hertenstein, bezeichnet den Sommer als «ganz toll». Das Campus Hotel wurde nach einer Totalsanierung im Juni wiedereröffnet. Moitzi sagt:

«Wir hatten bis im September eine Superauslastung mit vielen Schweizer Gästen.»

Ab Oktober hagelte es dann wegen der 20-Personen-Beschränkung Event-Stornierungen. Von einem abrupten Abbruch der Gästezahlen ab Herbst spricht auch Raphael Herzog, Direktor des Vitznauerhofs. «Dies, obwohl wir zuvor volle Bücher und auch Buchungen für Weihnachtsessen hatten.» Den Sommer bezeichnet er hingegen als «sehr gut». Dass der Vitznauerhof bereits zuvor auf Schweizer ausgerichtet war, habe sich bewährt.

Schweizer Gäste konnten Teil des Rückgangs kompensieren

Sibylle Gerardi, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Luzern Tourismus, sagt zu den Zahlen in Weggis und Vitznau: «Viele ländliche Ferienregionen und solche, die generell viele Schweizer Gäste haben, konnten im Sommer zulegen oder die fehlenden internationalen Gäste kompensieren.» Auch die Stadt Luzern habe lediglich mit Blick auf Schweizer Gäste ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt. «Der Gästeanteil von Schweizern in der Stadt Luzern stieg von 23 auf 59 Prozent.»

Positive Zahlen kann für das zweite Halbjahr auch Flühli vermelden. Im September 2020 etwa wurden 19 Prozent mehr Logiernächte verzeichnet als im Vorjahresmonat. Eine Ausnahme bildet der August (minus 27 Prozent). Carolina Rüegg, Direktorin von Sörenberg Tourismus:

«Wir sind bei den Logiernächten mit einem hellblauen Auge davongekommen.»

Der Lockdown im Frühling sei zu einem ertragbaren Zeitpunkt gekommen, da die Saison sowieso bald zu Ende war. «Im Sommer und im Herbst konnten vor allem die Ferienwohnungen zulegen.»

In der Stadt Willisau gab es im September bei den Hotelbetrieben gar ein Plus von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Corinne Müller, Geschäftsführerin von Willisau Tourismus: «Wir konnten im Sommer und Herbst vor allem in der Parahotellerie eine grosse Zunahme verzeichnen.» Dazu gehören vor allem Ferienwohnungen. Auch Stellplätze für Wohnmobile seien sehr gefragt und teils auch jetzt noch sehr gut gebucht. Gefehlt hätten aber Übernachtungen durch Events wie das Jazz Festival oder der Christkindli-Märt. Vor allem Businesshotels und Gruppenunterkünfte hätten gelitten.

Buchungen erfolgen sehr kurzfristig

Wie steht es aktuell um Hotels auf dem Land? Schwierig war die Situation in Sörenberg jüngst wegen des eingeschränkten Skibetriebs, die aber jüngst aufgehoben wurde. Zu den Seegemeinden sagt Sibylle Gerardi: «Einzelne Hotels waren an den letzten Wochenenden teils ausgebucht. Sie waren dabei zu 90 Prozent mit Schweizer Gästen belegt.» Christian Hasler ist mit der Auslastung im Hotel Alexander in Weggis «mit den gegenwärtigen Umständen zufrieden». Vor allem die Wochenenden seien sehr gut gebucht.

«Die Gäste, die zu uns kommen, schätzen es, für ein paar Stunden dem Corona-Alltag zu entfliehen.»

Ein grosser Vorteil sieht er in der eigenen Wellnessanlage. «Momentan kann man im benachbarten Ausland keine Wellness-Ferien buchen, wovon wir profitieren.» Unter der Woche habe auch das Hotel Alexander viele Zimmer frei. «Uns fehlen die Seminare.» Das Hotel Gerbi, das von Haslers Bruder geführt wird, hat derzeit Betriebsferien. Denn: «Es begrüsst viele externe Restaurantgäste, welche wir momentan nicht bewirten dürfen.»

Diesen Winter sind generell mehr Betriebe geschlossen als üblich, sagt Sibylle Gerardi. Der Vitznauerhof etwa hat die Betriebsferien bis am 18. März verlängert. Direktor Raphael Herzog sagt:

«Die Buchungslage sieht noch nicht rosig aus, aber wir sind zuversichtlich. Die Gäste buchen derzeit einfach viel kurzfristiger.»

Wichtig sei es, auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein und nun das Marketing zu pushen. Das Campus Hotel Hertenstein öffnet seine Türen an Ostern. Hotelmanager Tim Moitzi: «Nur unsere Studios und Appartements mit Selbstservice sind derzeit buchbar.» Bei den Gästen handle es sich grösstenteils um Begleitpersonen von Patienten der Cereneo Klinik, um Familien und Geschäftsleute.



Er ist zuversichtlich für die kommenden Monate – auch dank Events.

«Von April bis September haben wir Reservationen für 30 Hochzeiten.»

Auch an das Potenzial von Seminaren glaubt Moitzi. Das Campus Hotel Hertenstein investiere derzeit viel in Videotelefonie. «Das ermöglicht Firmen, nur einen Teil der Seminarteilnehmer vor Ort zu haben und Externe zuzuschalten.»