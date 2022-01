Coronapandemie Tourismus: Luzern erholt sich langsamer als andere Städte 2021 ging's zwar für den Luzerner Tourismus wieder aufwärts – aber nicht so stark wie anderswo. Ein fulminantes Jahresende lässt aber hoffen für 2022. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Vor allem ausländische Touristen waren in Luzern in den vergangenen zwei Jahren oft an einer Hand abzuzählen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. September 2021)

572'000 Logiernächte verzeichnete die Hotellerie in der Stadt Luzern von Januar bis November 2021 (die Dezemberzahlen liegen noch nicht vor). Das bedeutet ein Wachstum von 23 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, wie der Statistik von Luzern Tourismus zu entnehmen ist. Zwar zeigt der Trend also leicht nach oben, aber so wie vor Corona ist es bei weitem noch nicht: 2019 hatten Touristen aus aller Welt von Januar bis November für fast 1,3 Millionen Logiernächte gesorgt – das waren 55 Prozent mehr als 2021.

Interessant ist ein Vergleich mit anderen Schweizer Städten. Sie zeigt, dass die Erholung in Luzern weniger rasch voranschreitet als anderswo. Alle anderen grossen Tourismusstädte verzeichneten 2021 ein höheres Wachstum als Luzern:

Auch beim Vergleich mit dem Vorkrisenjahr 2019 liegt Luzern zurück: Der Unterschied zwischen 2019 und 2021 beträgt 55 Prozent Prozent – während es in Bern nur 39 Prozent sind. Einzig Zürich liegt mit 56 Prozent Rückgang noch leicht höher als Luzern.

Selbst im Fünf-Jahres-Vergleich steht Luzern mit einem Minus von 48 Prozent am Schluss der Rangliste. Am besten schneidet Bern (minus 27 Prozent) ab.

2021 war ein Rekordjahr bei Schweizer Gästen

Dass sich der Tourismus in Luzern weniger schnell erholt, hat mit der hohen Abhängigkeit von asiatischen Touristen zu tun. Hier waren die Gästezahlen 2021 selbst gegenüber 2020 nochmals rückläufig: Kamen 2019 total 118’000 Übernachtungstouristen aus China nach Luzern, waren es 2020 noch 13’000 und 2021 gerade noch 1300. Insgesamt beträgt der Rückgang bei den asiatischen Touristen gegenüber 2019 rund 92 Prozent. Vor dem Totalabsturz bewahrt wurde die Luzerner Hotellerie Luzern dank der Schweizer Gäste. Sie sorgten im Jahr 2021 (bis Ende November) für 340'000 Logiernächte. Das sind sogar 16 Prozent mehr als 2019 – und so viele wie noch nie in der jüngeren Vergangenheit. Die These, dass Schweizer zurzeit vor allem im eigenen Land Ferien machen und Luzern ein beliebtestes Ziel ist, bestätigt sich also.

Fast alle europäischen Länder sowie die USA und die Golfstaaten haben 2021 deutlich zugelegt. Doch auch diese Herkunftsländer sind noch immer weit vom Vorkrisenniveau entfernt. So kamen 2021 noch immer 38 Prozent weniger europäische Gäste nach Luzern als 2019, bei den US-Touristen beträgt der Rückgang gegenüber 2019 sogar 85 Prozent.

Tessin und Jura haben in der Krise sogar zugelegt

Ähnlich sieht es bei der ganzen Tourismusregion Vierwaldstättersee aus. Die Logiernächtezahlen nahmen von 3,7 Millionen im Jahr 2019 auf etwa 2 Millionen im Jahr 2020 ab, um 2021 zumindest wieder auf 2,5 Millionen anzusteigen – ein kumuliertes Minus von 31,2 Prozent. Auch hier waren die Schweizer Gäste die positive Ausnahme. Auffällig sind die grossen Unterschiede in den Regionen. Graubünden hielt sich mit einem Rückgang von bloss 3 Prozent ausgezeichnet. Das Tessin steigerte die Zahl der Logiernächte 2021 gegenüber 2019 sogar um 26 Prozent. Auch die Region Jura & Drei-Seen-Land verzeichnete ein Plus von 3 Prozent.

Wie geht es in Luzern jetzt weiter? «Die Geschwindigkeit der Erholung hängt vor allem mit der Gästestruktur zusammen», sagt Sibylle Gerardi von Luzern Tourismus. Destinationen mit einem höheren Anteil an internationalen Gästen – 2019 betrug dieser in der Stadt Luzern 57 Prozent, in der Region Luzern-Vierwaldstättersee 37 Prozent – würden sich naturgemäss langsamer erholen:

«Diese Gäste, vor allem auch jene aus den Fernmärkten, konnten bis jetzt ja kaum reisen, oder nur mit strengen Auflagen und entsprechenden Hürden.»

Ländliche und alpine Destinationen hätten schon vor der Pandemie vorwiegend Gäste aus der Schweiz oder einigen spezifischen europäischen Ländern gehabt und seien deshalb weniger hart getroffen worden.

Trotz Absage der Winteruniversiade: Dezember 2021 sieht sehr gut aus

Die Tourismuszahlen für den Dezember 2021 werden vom Bundesamt für Statistik erst am 24. Februar kommuniziert. «Gemäss unserer Einschätzung werden diese aber im Vergleich zur Vorjahresperiode sehr gut ausfallen, obwohl durch die kurzfristige Absage der Winteruniversiade die Hotels natürlich viele Buchungen verloren haben», sagt Sybille Gerardi.

Der November 2021 war phänomenal 27,1 Millionen Logiernächte verzeichnete die Hotellerie in der Schweiz von Januar bis November 2021. Das sind 4,8 Millionen mehr als 2020, aber knapp 10 Millionen weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Doch es zeichnet sich eine massive Erholung ab. Allein im November 2021 wurden schweizweit 1,8 Millionen Logiernächte verzeichnet, ein Plus von 94,5 Prozent gegenüber dem November 2020. Davon gingen 1,1 Millionen (plus 50 Prozent) auf das Konto von Schweizer Gästen und bei den ausländischen Gästen (687'000) beträgt das Plus sagenhafte 273 Prozent.

