Corona Pflegepersonal, das sich weder impfen noch testen lassen möchte: So geht das Luzerner Kantonsspital mit Massnahmen-Kritikern um Seit Anfang Dezember gilt am Luzerner Kantonsspital die 3G-Regel für alle Angestellten. Dagegen leisten einige Widerstand. Ihnen droht die Kündigung. Niels Jost Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer im Kanton Luzern in einem Spital oder Alters- und Pflegeheim arbeitet, muss seit Anfang Dezember nachweisen, ob sie oder er geimpft, getestet oder genesen ist. Die 3G-Regel hat der Regierungsrat in der Covid-Verordnung festgeschrieben. Damit sollen Ansteckungen unter den Mitarbeitenden sowie an Patientinnen und Patienten verhindert werden.