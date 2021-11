Christian Arnold, Präsident Curaviva Luzern, zu Corona in Heimen

Corona Präsident von Curaviva Luzern: «Gesellschaft und Politik müssen den Druck von unserem Personal wegnehmen» Christian Arnold, Präsident des Kantonalverbands der Luzerner Pflegeheime (Curaviva), spricht im Interview über die Lage in den Pflegebetrieben: Sie sei «im Grossen und Ganzen stabil». Simon Mathis 26.11.2021, 15.16 Uhr

Im Alterszentrum Tschann in Buchrain ist Corona ausgebrochen. 13 Personen mussten innerhalb eines Tages verlegt werden. Wir haben mit Christian Arnold, Präsident des Kantonalverbands Luzerner Pflegeheime (Curaviva), über die derzeitige Lage in den Heimen gesprochen.

Was sagen Sie zum «Fall Tschann»?

Christian Arnold: Für die Betroffenen und Angehörigen ist die Situation natürlich schwierig. Aber aufgrund eines möglichen Versorgungsdefizites und der personell schwierigen Situation gab es keine andere Wahl. Tröstlich ist, dass unsere Institutionen derart umgehend eine Hilfestellung geben konnten. Eine solch kurzfristige Umplatzierung in dieser Grössenordnung hat es meines Wissens in Luzern noch nie gegeben. Den Institutionen und derer Mitarbeitenden gebührt grossen Respekt und Dank, da kamen einige an ihre Grenzen.

Wie sieht die Corona-Situation in den Heimen zurzeit allgemein aus?

Der Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung lässt natürlich auch bei uns darauf schliessen, dass wir mit Impfdurchbrüchen und Corona-Erkrankungen beschäftigt sind. Die Institutionen sind heute aber gewappnet und wissen, damit umzugehen.

Wie ist das konkrete Vorgehen?

Sie passen ihr Schutzkonzept der aktuellen Lage gezielt an, testen zum Beispiel die Mitarbeitenden repetitiv. Viele Angehörige wollen ihre Verwandten über die Festtage zu sich nach Hause holen. Wir halten das aufgrund der epidemiologischen Lage für eine schlechte Entscheidung, zumal viele Bewohnende ihr Heim ohnehin nicht verlassen wollen. Es sind vor allem die Angehörigen, die dieses Bedürfnis haben, welches wir natürlich sehr gut nachvollziehen können.

Aber auch die Besuche in den Heimen sind durch Corona eingeschränkt.

Das stimmt so nicht. Trotz der Massnahmen haben die Besuche im vergangenen Jahr massiv zugenommen – bei unserer Pflegeheimgruppe Buttisholz etwa um 30 Prozent. Der Unterschied ist, dass man sich an vielen Orten anmelden muss und die Besuche keine «Open-Free-Veranstaltungen» mehr sind. So werden die Besuche bewusst geplant und genossen. Dies schränkt nicht unsere Bewohnende ein, sondern eher die Angehörigen. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen die geplanten Besuche mehr, denn diese können um ihre gewünschten Ruhezeiten definiert werden – die Einschränkungen haben also auch etwas Positives.

Wie sieht die Personalsituation zurzeit aus?

Im Grossen und Ganzen ist die Lage stabil, das Pflegezentrum Tschann ist hier sicher ein extremes Beispiel. Die Suche nach Pflegefachkräften war noch nie einfach, Corona hat die Thematik einfach akzentuiert. Wichtiger ist uns vielmehr, dass die Gesellschaft und die Politik Druck vom Personal wegnimmt – auch im Sinne einer möglichen Impfverpflichtung unserer Mitarbeitenden.

Wie soll das gehen?

Ganz einfach: Indem sich mehr Leute impfen. Die Impfquote unserer Mitarbeitenden liegt bei 80 bis 90 Prozent. Wäre diese Quote in der Gesamtgesellschaft ähnlich hoch, käme es zu deutlich weniger Ansteckungen. Das würde auch das Risiko für alle reduzieren und uns eine Perspektive geben in die gewünschte Normalität. Das ist die gesellschaftliche Problematik, mit der wir derzeit alle zu kämpfen haben.