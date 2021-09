Corona Schulstart nach den Herbstferien: Kanton Luzern ruft Eltern auf, für ihre Kinder Selbsttests zu beschaffen Der Kanton Luzern will nach den Herbstferien Massenquarantänen wie im Sommer verhindern. Deshalb gilt weiterhin Maskenpflicht ab der 5. Klasse und in der Sekundarstufe 1 werden Reihentests durchgeführt. Nun nimmt der Kanton auch die Familien in die Pflicht. Christian Glaus Jetzt kommentieren 29.09.2021, 16.00 Uhr

Zwei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres schwappte eine regelrechte Coronawelle über die Luzerner Schulen. Hunderte Kinder mussten sich in Quarantäne oder Isolation begeben. Ganze Klassen waren betroffen. Deshalb hat der Kanton per 6. September die Maskenpflicht ab der 5. Klasse wieder eingeführt. Die Schutzmassnahmen und die Reihentests ab Sekundarstufe 1 hätten zu einem Rückgang von Isolation- und Quarantäneanordnungen geführt, teilt das Luzerner Bildungs- und Kulturdepartement mit – und liefert die Zahlen dazu. Am vergangenen Freitag waren an den Volksschulen 475 Kinder in Quarantäne. Zwei Wochen davor waren es noch 1159. Auch die Isolationen haben deutlich abgenommen: 123 Kinder mussten sich am vergangenen Freitag isolieren. Vor zwei Wochen waren es mehr als doppelt so viele (298).

Nach den Herbstferien droht die nächste Welle. Doch diese soll nicht mehr so heftig ausfallen wie im Sommer. Deshalb hat das Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) beschlossen, die geltenden Coronamassnahmen fortzuführen. Es bleibt also bei der Maskenpflicht ab der 5. Klasse und es werden ab der Sekundarstufe 1 regelmässige Reihentests durchgeführt. Regierungspräsident Marcel Schwerzmann (parteilos) wird wie folgt zitiert:

«Diese Massnahmen betrachten wir als verhältnismässig und geeignet, um den Präsenzunterricht so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.»

Der Bildungs- und Kulturdirektor hält fest, dass der Verlauf der Pandemie beobachtet wird. «Bei einer Verbesserung können wir rasch reagieren und die Massnahmen lockern.»

Noch mehr Ansteckungen befürchtet als nach den Sommerferien

Doch an Lockerungen denken die Schulen derzeit nicht, im Gegenteil. Sie wollen verhindern, dass das Infektionsgeschehen wieder zunimmt, wie ein Schreiben des Horwer Rektors Daniel Bachmann zeigt. In einem E-Mail an die Eltern schreibt er, die Kombination von Ferien und kälterer Jahreszeit könnte die Fallzahlen wieder ansteigen lassen:

«Die Anzahl an Schülerinnen und Schülern in Quarantäne oder Isolation und die Anzahl an Klassen, die nicht mehr im Schulhaus unterrichtet werden dürfen, könnte gar grösser werden als nach den letzten Sommerferien.»

Bachmann bittet deshalb die Familien um Mithilfe. Sie sollten die Kinder am letzten Ferientag zu Hause mit einem Selbsttest auf Covid-19 testen.

Die Komponenten eines Coronavirus-Antigen-Selbsttests. Bild: Christian Beutler / Keystone (Zürich, 9. April 2021)

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt die Gemeindeschule Horw, sie habe die Konsequenzen aus den steigenden Fallzahlen nach den Sommerferien aufgrund der Ferienrückkehrer gezogen. Es handle sich um «eine präventive Eigeninitiative der Schule Horw». Inzwischen richtet aber auch das Bildungs- und Kulturdepartement den gleichen Appell an die Eltern und ruft zu Selbsttests am letzten Ferientag auf. Es mahnt: Kinder und Jugendliche mit Symptomen dürften die Schule nicht besuchen und müssten sich bei einer offiziellen Teststelle testen lassen. Schülerinnen und Schüler ohne Symptome sollen zu Hause einen Selbsttest machen. Fällt dieser positiv aus, sei ein PCR-Test nötig. «Dies schützt die Klassen auch vor grösseren Ausbrüchen, verbunden mit Quarantäneanordnungen», heisst es weiter.

Ständig ändernde Kostenpflicht sorgt für Verwirrung

Der Horwer Rektor Daniel Bachmann gibt den Eltern auch gleich Tipps, wie sie zu Gratis-Selbsttests kommen: Mit der Krankenkassenkarte des Kindes könnten solche in Apotheken bezogen werden, sofern die Kinder nicht geimpft oder genesen sind. Bis zum 10. Oktober seien diese noch kostenlos erhältlich.

Doch das stimmt schon nicht mehr, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage bestätigt. Per 1. Oktober werden Selbsttests nicht mehr vom Bund finanziert. Sie kosten im Handel rund 30 Franken. PCR- und Schnelltests sollen nach den Plänen des Bundesrats noch bis 10. Oktober kostenlos sein. Danach können sich nur noch Personen mit Symptomen gratis testen lassen. Allerdings: Definitiv ist das noch nicht. Aktuell können sich die Kantone zur Kostenpflicht der Coronatests äussern.

Die Entwicklungen bei der Kostenpflicht seien selbst für die Apothekerinnen und Apotheker verwirrend, sagt Karin Häfliger. Sie ist Inhaberin der Sonnenapotheke in Emmenbrücke und Kommunikationsverantwortliche beim Luzerner Apothekerverein. Häfliger denkt nicht, dass nach dem Aufruf des Kantons viel mehr Eltern die Apotheken aufsuchen werden, um Selbsttests zu beziehen. Viele Leute hätten solche bereits beschafft. «Eine gestiegene Nachfrage gibt es bereits seit Anfang September, als bekannt wurde, dass der Bund ab Oktober nicht mehr alle Coronatests finanzieren wird.» Viele Tests habe sie für Kinder abgegeben. Sollte es dennoch zu einem Ansturm auf Apotheken kommen, wäre das kein grosses Problem, so Häfliger. «Möglicherweise kommt es zu Verzögerungen von wenigen Tagen, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Nachfrage mit der Einführung der Kostenpflicht sinken wird und die Lager nicht mehr so gross sind.»

Nicht in falscher Sicherheit wiegen

Die Corona-Selbsttests gelten als weniger zuverlässig. Trotzdem seien sie bei Symptomlosen eine einfache Möglichkeit, um das Infektionsgeschehen an den Schulen – wie vom Kanton beabsichtigt – zu bremsen. Häfliger sagt: «Mit Selbsttests entdeckt man zwar kaum alle Infizierten. Die Chance ist aber gross, dass man immerhin die akut streuenden Fälle erwischt.» Auch beim Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) ist man sich bewusst, dass mit Selbsttests kaum alle Fälle erkannt werden. Auf Anfrage heisst es:

«Auf der anderen Seite ist ein Selbsttest besser als gar kein Test, sofern man sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegt.»

In Horw hätte man sich gewünscht, dass der Kanton flächendeckende Reihentests durchführt, was weiterhin nicht der Fall ist. Die Laborkapazitäten in der Schweiz würden nicht ausreichen, wenn sämtliche Klassen an einem Tag getestet würden, so das GSD. Unabhängig vom Kanton prüfte die Schule Horw eine Testaktion am ersten Tag nach den Herbstferien. Im Sinne der Verhältnismässigkeit habe man darauf verzichtet, heisst es aus dem Rektorat. Die Selbsttests seien gut etabliert und ergänzten das Schutzkonzept der Schule.

