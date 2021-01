Corona-Schutzmassnahmen Angst ist stärker als Freiheitsdrang: «Wir wollen nicht daran erkranken und sterben» Welche Einschränkungen erleben die Bewohnenden anderer Alters- und Pflegezentren? Wir fragten in Meggen, Malters, Horw und bei Viva Luzern nach. Sandra Monika Ziegler/Hugo Bischof 14.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Ausgangsverbot gibt es nicht: Alterssiedlung Sunneziel in Meggen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Meggen, 26. Juni 2020)

Laut Christian Caflisch, Leiter des Megger «Sunneziels», müssen sie sich auf ihrer Abteilung abmelden unter Angabe von Grund und Kontaktdaten. Ein Ausgangsverbot gibt es nicht. «Sie dürfen das Sunneziel Meggen verlassen – wir empfehlen es jedoch nicht», sagt Caflisch. Ihr Schutzkonzept werde aber grossmehrheitlich akzeptiert: «Unser Bewohner innen und Bewohner und auch die Angehörigen nehmen unser Schutzkonzept sehr ernst und sind sehr dankbar für die klaren Regeln.»

Nur wenige hätten das Bedürfnis auswärts zu gehen – zu hoch sei die Angst einer unnötigen Ansteckung. Caflisch: «Unsere Bewohner äussern immer wieder, dass sie nicht am Covid erkranken und daran sterben möchten.» Und wie sieht es mit der Quarantäne aus?

Falls das «Sunneziel» verlassen wird, gilt: Maskenpflicht – Händedesinfektion – Abstandhalten – kein Körperkontakt. «Und bei längerer Abwesenheit wie etwa einem Essen bei Familie, Ferien oder Spitalaufenthalt gilt eine 10-tägige Quarantäne» erklärt Caflisch weiter. Mit einem Brief wurden Angehörige und Bezugspersonen über die Regeln informiert.

Horwer Besucherbox wird rege genutzt

Auch das «Kirchfeld» in Horw profitiert, wie das Megger «Sunneziel», von einer grosszügigen Anlage. So seien Spaziergänge auf dem weitläufigen Kirchfeld-Areal möglich, müssten jedoch angemeldet werden, sagt Geschäftsführer Marco Müller. Für Besuche seien zudem – nebst der rege benutzten Besucherbox – im Gebäude drei Besuchszonen eingerichtet worden.

Müller: «Hier können sich Bewohnende jeweils mit einem Gast treffen. Sie sitzen vis-à-vis, sind getrennt durch Plexiglas und müssen eine Maske tragen.» Die Einschränkungen hätten sich bewährt, aktuell sind keine Coronainfiszierten im «Kirchfeld.» Mehr Interesse als die beschränkte Freiheit hat das Impfen, so Müller und fügt an: «Rund 50 Prozent der Mitarbeitenden und etwas mehr als die Hälfte der Bewohnenden lassen sich impfen. Der nächste Termin ist am 26. Januar.»

Bodenmatt noch keinen Fall

Besucher müssen sich in Malters in der «Bodenmatt» immer telefonisch anmelden. Sie dürfen maskiert und desinfiziert maximal eine Stunde mit aufs Zimmer. «Pro Station sind höchstens drei Besuche à zwei Personen zu diversen Zeiten erlaubt. Das wird intern koordiniert», sagt Geschäftsführer Andreas Bolliger.

Für die Mitarbeitenden gilt: Wer Symptome hat, bleibt zu Hause, das werde eingehalten. Das strikte Konzept habe sich bewährt: «Bislang hatten wir noch keinen Covid-19 Fall im Haus.»

Nach Feier in die Quarantäne

Zu Viva Luzern gehören die Betagtenzentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg Staffelnhof sowie Wesemlin und Tribschen. «Aufgrund der aktuellen Situation im Kanton Luzern raten wir allen Bewohnenden davon ab, etwa an Familienfeiern oder ähnlichen Veranstaltungen teilzunehmen», sagt Sprecherin Ramona Helfenberger. «Wünschen sie dennoch eine Teilnahme, gilt nach Rückkehr eine Quarantäne von zehn Tagen. Damit folgen wir der Empfehlung des BAG und den Vorgaben der Schutzmassnahmen des Kantons Luzern.»

Ausgenommen von der Quarantäne sind: Spaziergänge auf dem Areal sowie dringend notwendige Termine wie ein Arztbesuch. Bewohnende dürfen täglich einen Besuch pro Tag empfangen (maximal zwei Personen). In den meisten Viva-Betagtenzentren dürfen die Besuche in den Zimmern der Bewohnenden stattfinden.