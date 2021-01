Corona «Sehr vulnerable Gruppe geht vergessen»: Luzerner Ärztin plädiert für Impfung in der Praxis Bis auf weiteres wird in Luzern nur in kantonalen Zentren geimpft – anders als etwa in Zug, Zürich oder Nidwalden. Eine Luzerner Ärztin findet das falsch. Denn gerade für die älteren Risikopatienten spielten Erreichbarkeit und Vertrauen eine wichtige Rolle. Christian Glaus 22.01.2021, 05.00 Uhr

Das erste kantonale Corona-Impfzentrum ist in Betrieb. In den Messehallen auf der Luzerner Allmend sollen nun täglich bis zu 1000 Personen geimpft werden. Dort tätig ist auch Uschi Holz. Sie betreibt mit ihrem Mann und weiteren Ärzten die Praxis am Löwenplatz in Luzern und steht am Samstag im Impfzentrum im Einsatz. Das Zentrum sei gut organisiert, der Betrieb funktioniere, lobt sie. Und doch ist sie nicht ganz zufrieden. Der Ärztin ist es ein wichtiges Anliegen, dass auch die Praxen mit dem Impfstoff beliefert werden. So wie das in Zürich, Zug oder Nidwalden bereits der Fall sei.

Hausärztin Uschi Holz. PD

Impfzentren seien zwar wichtig, sagt Holz, aber:

«Der Kanton sollte von Anfang an alle Ressourcen nutzen, um möglichst schnell möglichst viele Menschen zu erreichen. Dazu gehören auch die Hausärzte.»

Dass in den Praxen derzeit nicht geimpft werde, führe zu einem entscheidenden Nachteil: Sie habe viele Patienten, die zur Risikogruppe gehörten, Respekt vor der Impfung hätten und aus Angst vor einer Ansteckung kaum aus dem Haus gehen würden. «Uns vertrauen sie. Wenn auch wir Impfstoff bekämen, könnten wir mehr Menschen motivieren, sich impfen zu lassen.» Mit der jetzigen Impfstrategie gehe «eine sehr vulnerable Gruppe vergessen, welche die Zentren nicht aufsucht».

Uschi Holz findet es falsch, diese Patienten warten zu lassen, bis der Impfstoff auch in den Praxen verfügbar ist. Es seien genau jene Personen, die bei einer Infektion ein hohes Risiko für eine Hospitalisation haben würden.

«Andere Kantone schaffen es auch, Impfzentren zu betreiben und gleichzeitig die Hausärzte einzubeziehen. Der Impfstoff ist überall knapp.»

Zudem könnten die Hausärzte am besten abschätzen, welche Personen den Impfstoff am dringendsten benötigen.

Jede Dosis wird einer Person zugewiesen

Uschi Holz betont, dass es sich nicht um eine Einzelmeinung handle. Sie werde von einigen Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Der Emmer Arzt Beat Thoet, Co-Präsident der Vereinigung Luzerner Hausärzte, findet das Anliegen zwar «berechtigt». Dennoch stellt er sich hinter die Strategie des Kantons. «Es stehen aktuell nur wenige Impfdosen zur Verfügung. In dieser Situation muss im Vorfeld bei jeder einzelnen Impfdosis namentlich definiert sein, wer sie appliziert bekommt, bevor sie das zentrale Lager verlässt. Dies bedingt eine zentrale kantonale Koordinationsstelle, der einzelne Hausarzt kann gar nicht den Überblick haben.» Und eine genaue Aufteilung sei kaum möglich, weil nicht bekannt sei, welcher Arzt wie viele Dosen benötigt. Dass in anderen Kantonen Impfstoffe bereits jetzt in die Praxen geliefert werden, sei kein Widerspruch:

«Jeder Kanton muss die für seine Verhältnisse beste Lösung wählen.»

Gerade für Patienten aus dem Seetal oder der Luzerner Landschaft sei die Anreise zum Impfzentrum in Luzern mühsam, gesteht Thoet ein. Es sei Aufgabe des Kantons, für jene Personen eine Lösung zu finden, die nicht selber zum Impfzentrum gelangen können.

Kanton: Impfzentrum ist effizienter

David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport, sagt, die Strategie des Kantons Luzern bestehe darin, die zur Verfügung stehenden Dosen möglichst rasch zu verimpfen. «Dafür eignet sich ein Impfzentrum besser.» Für die Verteilung an die Hausärzte komme momentan nur der Wirkstoff von Moderna in Frage. Dieser müsse aber nach Anbruch innerhalb von sechs Stunden verimpft sein. «Es braucht mehrere Patienten, um ein Vial aufzubrauchen», erklärt Dürr. Sobald genügend Impfstoff vorhanden sei, würden auch Praxen und Apotheken beliefert. Wann dies der Fall sein dürfte, lässt Dürr offen. Auch zur Inbetriebnahme des Impfzentrums Willisau kann er keine genauen Angaben machen. Der frühestmögliche Termin sei in der ersten Februarwoche.

Dürr betont, dass die Hausärzte über die Ärztegesellschaft in die kantonale Taskforce eingebunden seien. Auch sei der direkte Austausch zwischen Patienten und Hausärzten gegeben. «Hochrisikopatienten müssen ihre Erkrankung beim ersten Impftermin mit einem ärztlichen Attest nachweisen. Dieser Nachweis erfolgt über die jeweilige Hausärztin.»