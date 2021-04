Covid-19 So kommen Sie im Kanton Luzern ab morgen an Corona-Selbsttests Ab dem 7. April können im Kanton Luzern Selbsttests in Apotheken bezogen werden. Der Kantonsapotheker ruft die Bevölkerung dazu auf, einen Ansturm auf Apotheken zu vermeiden. 06.04.2021, 13.11 Uhr

So sehen die Selbsttests im Kanton Aargau aus, die ab dem 7. April erhältlich sind. Bild: PD

(rem) Ab dem 7. April können Privatpersonen in allen Luzerner Apotheken Antigen-Selbsttests beziehen. Pro Person können fünf Tests innerhalb von 30 Tagen kostenlos bezogen werden. Die Apotheken rechnen die bezogenen Tests direkt über die Krankenkasse mit dem Bund ab. Für den Bezug ist in jedem Fall die Krankenkassenkarte vorzuweisen. Sammelbezüge beispielsweise für die ganze Familie sind möglich, allerdings muss die Krankenkassenkarte jedes Familienmitglieds vorgelegt werden. Bezüge von mehr als fünf Tests innerhalb von 30 Tagen stellen die Krankenkassen den Versicherten in Rechnung. Der Bezug ist ausschliesslich über Apotheken möglich. Hausarztpraxen dürfen gemäss den Vorgaben des Bundes keine Gratis-Tests abgeben.



Um die verfügbare Menge an Tests zu erhöhen, hat der Kanton Luzern zusätzliche Schnelltests gekauft und verteilt diese an den folgenden Standorten:

Luzern : TopPharm Dr. Schmid's Apotheke auf dem Kapellplatz

: TopPharm Dr. Schmid's Apotheke auf dem Kapellplatz Kriens : Apotheke Späni (Luzernerstrasse 14)

: Apotheke Späni (Luzernerstrasse 14) Sursee : Apotheke Surseepark

: Apotheke Surseepark Hochdorf : Apotheke Vitaluce

: Apotheke Vitaluce Wolhusen : Wolhuser Apotheke (Entlebucherstrasse 4)

: Wolhuser Apotheke (Entlebucherstrasse 4) Willisau: Festhalle durch Apotheke Willisau

Ansturm auf Apotheken vermeiden

Kantonsapotheker Stephan Luterbacher ruft die Bevölkerung dazu auf, die Apotheken nicht zu überrennen. «Wir bitten die Bevölkerung, Gratis-Selbsttests nur bei Bedarf zu beziehen. Ein Ansturm ist für die Apotheken eine grosse Herausforderung, da diese ihren Regelbetrieb aufrechterhalten müssen. Schlangen vor Apotheken sollen zudem möglichst vermieden werden.»



Selbsttests sind sinnvoll bei Personen ohne Symptome und ohne Kontakt zu Covid-19-Fällen, die einen Test zu Hause vornehmen möchten. Bei Personen mit Krankheitssymptomen soll ein PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest in einem Spital, einer Arztpraxis, einem Testcenter oder einer Apotheke durchgeführt werden. Mit den Selbsttests können Privatpersonen überprüfen, ob sie zum Zeitpunkt des Tests infiziert und somit ansteckend sind. Bei einem positiven Testergebnis muss die getestete Person das Ergebnis mittels PCR-Test überprüfen lassen. Kantonsapotheker Stephan Luterbacher mahnt: «Selbsttests sind kein Ersatz für die Hygiene- und Verhaltensregeln und für bestehende Schutzkonzepte.»

Wie der Selbsttest funktioniert, zeigte Martine Ruggli, Präsidentin des Schweizerischen Apothekerverbands PharmaSuisse, an einer Medienkonferenz:

Video: Silja Hänggi

Auch der ehemalige «Mister Corona», Daniel Koch, wirbt in einem Video fürs Testen:

Video: Silja Hänggi

Kanton setzt Tests in Betrieben fort

Ab heute Dienstag steht das Testen allen Betrieben im Kanton Luzern offen. Der Kanton Luzern nutzt dazu die Hirslanden-Plattform «Together We Test». Diese Software wird bereits von anderen Kantonen eingesetzt. Interessierte Betriebe können sich hier anmelden. Wie gross die Nachfrage tatsächlich ist, wird sich laut Mitteilung zeigen. Der Kanton hat sich ein Kontingent von 200'000 PCR-Speicheltests pro Woche gesichert. Dies würde reichen, damit sich die Hälfte der Bevölkerung jede Woche freiwillig testen lassen kann. Für Gesundheitsdirektor Guido Graf stellen die Tests in Firmen einen wichtigen Meilenstein bei der Bekämpfung der Krise dar: «Die bisher erhaltenen Anfragen zeigen, dass wir nun über ein Angebot verfügen, das einem grossen Bedürfnis zahlreicher Betriebe und Institutionen entspricht.» Die Tests sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig.



Sind Tests an Luzerner Schulen erfolgreich?

Die Resultate der Pilotversuche an der Sekundarschule Meggen und an der Kantonsschule Beromünster werden derzeit noch ausgewertet. Das weitere Vorgehen für die Sek-Schulen legt der Kanton Luzern in den nächsten Tagen fest und kommuniziert dieses nächste Woche.