Coronavirus: Testen und Impfen im Kanton Luzern – die Angebote

Corona So sind die Impfzentren in Luzern und Willisau geöffnet – und hier können Sie sich testen Da die Nachfrage nach Impfungen immer kleiner wird, passen die Impfzentren Luzern und Willisau ihre Öffnungszeiten weiter an. Sie möchten sich testen? Das sind die Angebote im Kanton Luzern. Aktualisiert 05.08.2021, 09.48 Uhr

Im Kanton Luzern ist rund die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Das zeigen die neusten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Kanton Luzern passt die Öffnungszeiten der Impfzentren in Luzern und Willisau kontinuierlich an, um die Impfzentren aufgrund der Anzahl Anmeldungen und der Verfügbarkeit des Impfstoffs optimal zu betreiben. Und so sehen die Betriebszeiten der kantonalen Impfzentren für die nächsten Tage aus (Stand 5. August):

Alles anzeigen

Mit den angepassten Öffnungszeiten verschieben sich auch die Zeitfenster für Spontanimpfungen. In Luzern gibt es jeweils neun Wartepositionen und in Willisau sechs. Seit Anfang Juli können sich im Kanton Luzern auch Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren für eine Covid-19-Impfung anmelden. Und auch Luzerner Betriebe können ihre Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter im Kollektiv ins Impfzentrum bringen.

Zwei Personen betreten das Impfzentrum in Willisau Bild: Boris Bürgisser (21. April 2021)

Stadt Luzern

Ebikon

Coronatest24

Adresse: Höchweidstrasse 36, 6030 Ebikon

Testverfahren: Schnelltest

Anmeldeverfahren: mit und ohne Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.00 – 19.00

Emmen

Covid Test Point

Adresse: Gerliswilstrasse 16, 6020 Emmenbrücke

Testverfahren: PCR-Test ohne Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12.00 – 19.00 / Samstag bis Sonntag 11.00 – 16.00

Adresse: Gerliswilstrasse 16, 6020 Emmenbrücke Testverfahren: PCR-Test ohne Voranmeldung Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12.00 – 19.00 / Samstag bis Sonntag 11.00 – 16.00 Corona Testcenter Emmen

Adresse: Mooshüslistrasse 55, 6032 Emmen

Testverfahren: Schnelltest mit online Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 09.00 – 12.00 / Dienstag und Donnerstag 15.00 – 18.00 / Freitag 15.00 – 19.00

Kriens

MedBase Apotheke Kriens Mattenhof

Adresse: Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Testverfahren: PCR- und Schnelltest mit online Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag

Hochdorf

Vitaluce Apotheke

Adresse: Bankstrasse 1, 6280 Hochdorf

Testverfahren: PCR- und Schnelltest mit tel. Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 18.30 / Samstag 08.00 – 16.00

Adresse: Bankstrasse 1, 6280 Hochdorf Testverfahren: PCR- und Schnelltest mit tel. Voranmeldung Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 18.30 / Samstag 08.00 – 16.00 Testpoint Braui

Adresse: Kulturzentrum Braui, 6280 Hochdorf

Testverfahren: Schnelltest und PCR-Test

Anmeldeverfahren: mit telefonischer Voranmeldung (Telefon 041 910 66 60) oder ohne Termine

Kapazität: 84 / Tag

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 08.30 - 12.00

Nottwil

Coronatest24

Adresse: Guido A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil

Testverfahren: Schnelltest und PCR-Test (Entnahme mittels Nasen-Rachenabstrich, Nasenabstrich oder Mouthwash)

Anmeldeverfahren: ohne Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.30 – 17.30 / Samstag bis Sonntag 08.30 – 16.30

Schüpfheim

Covid Test-Point

Adresse: Bahnhofstrasse 18, 6170 Schüpfheim

Testverfahren: PCR-Test mit oder ohne online Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 12.00 – 15.00

Sursee

Luzerner Kantonsspital

Adresse: Spitalstrasse 16A, 6210 Sursee

Testverfahren: PCR-Test mit online Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag

Rothenburg

Hausarztpraxis im Bären

Adresse: Flecken 11, 6023 Rothenburg

Testverfahren: Schnelltest und PCR-Test

Anmeldeverfahren: mit telefonischer Voranmeldung (041 280 45 22)

Erwachsene und Kinder

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 7.30-12, 14-18 Uhr

Wolhusen