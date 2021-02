Corona Studie zeigt: 15 Prozent der Luzerner Bevölkerung hatte bereits das Coronavirus Erste Ergebnisse des Luzerner Teils der schweizweiten «Corona Immunitas»-Studie liegen vor: Demnach hat im Kanton Luzern mehr als jeder siebte Erwachsene die Corona-Erkrankung durchgemacht. 25.02.2021, 17.03 Uhr

(zim) Im Kanton Luzern haben sich gemäss einer repräsentativen Schätzung 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert und Antikörper entwickelt: Das zeigt eine Untersuchung am Departement Gesundheitswissenschaften und Medizin der Universität Luzern in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital (Luks). Laut einer Medienmitteilung der Universität Luzern vom Donnerstag ist dies die erste solche Messung in der Luzerner Bevölkerung. Es handelt sich dabei um eine Teilstudie des schweizweiten Projekts «Corona Immunitas», die von der «Swiss School of Public Health» koordiniert wird.