Coronavirus: Testen und Impfen im Kanton Luzern – die Angebote

Corona Termine in den Impfzentren Luzern und Willisau sind neu frei wählbar – und hier können Sie sich testen Im Kanton Luzern sind neu die Termine in den grossen Impfzentren frei wählbar. Zusätzlich gibt es Impf-Angebote an neun weiteren Standorten. Aktualisiert 20.08.2021, 15.21 Uhr

Im Kanton Luzern ist rund 53 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Zudem wurde am (gestrigen) Donnerstag die 200'000 Person im Kanton Luzern zum zweiten Mal geimpft, wie der Kanton Luzern am Freitag mitteilt.

Die Luzerner Behörden und Spitäler rufen deshalb ungeimpfte Personen dringlich dazu auf, die Impfung jetzt umgehend nachzuholen, die Kapazitäten seien vorhanden, teilt der Kanton mit. Anmeldungen zum Impfen ist in einem der beiden kantonalen Impfzentren in Willisau und in Luzern ist weiterhin über www.lu.ch/covid_impfung möglich.



Ab dem (heutigen) Freitag ist es im Kanton Luzern möglich, sich spontan und ohne Anmeldung an neun dezentralen Standorten impfen zu lassen. Mit temporären Impfzentren schafft der Kanton ein möglichst niederschwelliges Walk-In-Impfangebot, um Personen ab 12 Jahren auf einfache Art und Weise kostenlos eine Impfung zu ermöglichen. An jedem Standort ist das temporäre Impfzentrum an drei Wochenenden in Betrieb. Im ersten Turnus werden nur Erstimpfungen angeboten. Im zweiten Turnus besteht die Möglichkeit für Erst- und Zweitimpfungen. Im dritten Turnus sind nur noch Zweitimpfungen möglich.

In diesen Gemeinden können Sie sich an drei Wochenenden impfen lassen Ebikon: Mall Of Switzerland, Ebisquare Strasse 1 (27./28. August, 24./25. September und 22./23. Oktober)

Mall Of Switzerland, Ebisquare Strasse 1 (27./28. August, 24./25. September und 22./23. Oktober) Emmen: Emmen Center, Stauffacherstrasse 1 (8. September, 6. Oktober und 3. November)

Emmen Center, Stauffacherstrasse 1 (8. September, 6. Oktober und 3. November) Hochdorf: Kulturzentrum Braui, Brauiplatz 5 (11. September, 9. Oktober und 6. November 2021)

Kulturzentrum Braui, Brauiplatz 5 (11. September, 9. Oktober und 6. November 2021) Rothenburg: Ikea, Wahligenstrasse 6 (20./21. August, 17./18. September und 15./16. Oktober)

Ikea, Wahligenstrasse 6 (20./21. August, 17./18. September und 15./16. Oktober) Reiden: Hotel Sonne, Hauptstrasse 57 (27./28. August, 24./25. September und 22./23. Oktober)

Hotel Sonne, Hauptstrasse 57 (27./28. August, 24./25. September und 22./23. Oktober) Schüpfheim: Adlersaal, Hauptstrasse 14 (3./4. September, 1./2. Oktober und 29./30. Oktober)

Adlersaal, Hauptstrasse 14 (3./4. September, 1./2. Oktober und 29./30. Oktober) Sursee: Surseepark, Bahnhofstrasse 28 (20./21. August, 17./18. September und 15./16. Oktober)

Surseepark, Bahnhofstrasse 28 (20./21. August, 17./18. September und 15./16. Oktober) Weggis: Schulhaus Dörfli, Luzernerstrasse 52a (3./4. September, 1./2. Oktober und 29./30. Oktober)

Schulhaus Dörfli, Luzernerstrasse 52a (3./4. September, 1./2. Oktober und 29./30. Oktober) Wolhusen: Andreasheim, Wiggernweg 2 (10./11. September, 8./9. Oktober und 5./6. November)

Die genauen Öffnungszeiten je Standort und Datum werden jeweils hier publiziert.



Auch in ausgewählten Arztpraxen und Apotheken sowie am Luzerner Kantonsspital kann sich die Bevölkerung weiterhin impfen lassen. Die Impfung ist kostenlos.

Stadt Luzern

Ebikon

Coronatest24

Adresse: Höchweidstrasse 36, 6030 Ebikon

Testverfahren: Schnelltest

Anmeldeverfahren: mit und ohne Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.00 – 19.00

Emmen

Covid Test Point

Adresse: Gerliswilstrasse 16, 6020 Emmenbrücke

Testverfahren: PCR-Test ohne Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12.00 – 19.00 / Samstag bis Sonntag 11.00 – 16.00

Corona Testcenter Emmen

Adresse: Mooshüslistrasse 55, 6032 Emmen

Testverfahren: Schnelltest mit online Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 09.00 – 12.00 / Dienstag und Donnerstag 15.00 – 18.00 / Freitag 15.00 – 19.00

Kriens

MedBase Apotheke Kriens Mattenhof

Adresse: Am Mattenhof 4, 6010 Kriens

Testverfahren: PCR- und Schnelltest mit online Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag

Hochdorf

Vitaluce Apotheke

Adresse: Bankstrasse 1, 6280 Hochdorf

Testverfahren: PCR- und Schnelltest mit tel. Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 18.30 / Samstag 08.00 – 16.00

Testpoint Braui

Adresse: Kulturzentrum Braui, 6280 Hochdorf

Testverfahren: Schnelltest und PCR-Test

Anmeldeverfahren: mit telefonischer Voranmeldung (Telefon 041 910 66 60) oder ohne Termine

Kapazität: 84 / Tag

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 08.30 - 12.00

Nottwil

Coronatest24

Adresse: Guido A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil

Testverfahren: Schnelltest und PCR-Test (Entnahme mittels Nasen-Rachenabstrich, Nasenabstrich oder Mouthwash)

Anmeldeverfahren: ohne Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.30 – 17.30 / Samstag bis Sonntag 08.30 – 16.30

Schüpfheim

Covid Test-Point

Adresse: Bahnhofstrasse 18, 6170 Schüpfheim

Testverfahren: PCR-Test mit oder ohne online Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 12.00 – 15.00

Sursee

Luzerner Kantonsspital

Adresse: Spitalstrasse 16A, 6210 Sursee

Testverfahren: PCR-Test mit online Voranmeldung

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag

Rothenburg

Hausarztpraxis im Bären

Adresse: Flecken 11, 6023 Rothenburg

Testverfahren: Schnelltest und PCR-Test

Anmeldeverfahren: mit telefonischer Voranmeldung (041 280 45 22)

Erwachsene und Kinder

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 7.30-12, 14-18 Uhr

Wolhusen