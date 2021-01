Corona Luzerner Regierung prüft weitere Unterstützungsmassnahmen für behördlich geschlossene Branchen Die aufgrund der Coronapandemie behördlich geschlossenen Branchen sollen vom Kanton Luzern zusätzlich zu den bereits bestehenden Massnahmen unterstützt werden. Regierungsrat Reto Wyss hat sich Donnerstag mit Vertretern des Verbands Gastro Luzern getroffen, allerdings gibt es noch keine konkreten Massnahmen. 07.01.2021, 12.21 Uhr

(zim) Der Bund hat zahlreiche Betriebe – darunter grosse Teile der Gastrobranche – voraussichtlich bis Ende Februar geschlossen.

Der Luzerner Regierungsrat prüft nun, wie betroffene Luzerner Betriebe in dieser Lage möglichst gut unterstützt werden können und wo in den Massnahmen des Bundes allenfalls Lücken bestehen, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Luzern.