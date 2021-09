Corona: Impftruck macht halt in verschiedenen Luzerner Gemeinden

Corona Schon bald macht ein Impftruck Halt in verschiedenen Luzerner Gemeinden Ende September wird im Kanton Luzern ein Impftruck in Betrieb genommen. Mit diesem weiteren niederschwelligen Angebot soll die Impfrate im Kanton Luzern weiter erhöht werden. 06.09.2021, 14.53 Uhr

Aufgrund des grossen Erfolgs des dezentralen Impfens, das zurzeit an neun Standorten im Kanton Luzern möglich ist, wird das Impfangebot erweitert. Voraussichtlich gegen Ende September wird ein Impftruck in Betrieb genommen, der in verschiedenen Luzerner Gemeinden Halt macht, wie die Staatskanzlei Luzern am Montag mitteilte.