Kommentar Corona wird grosse Löcher in die öffentlichen Kassen reissen Nicht nur grosse Teile der Wirtschaft leiden unter dem wochenlangen Lockdown. Auch die Haushalte der Gemeinden und Kantone werden an höheren Ausgaben und fehlenden Einnahmen zu beissen haben – möglicherweise jahrelang. Braucht es nun Steuererhöhungen? Jérôme Martinu, Chefredaktor 17.04.2020, 15.13 Uhr

Ob in Ebikon, Emmen, Sursee, Buchrain oder anderswo: Die Finanzchefs blicken in diesen Tagen bei der Präsentation ihrer Abschlüsse 2019 besorgt in die Zukunft. Nicht genug, dass weite Teile der Wirtschaft wegen der wochenlangen Lahmlegung massive, existenzbedrohliche Schwierigkeiten haben. Corona wird auch in den öffentlichen Kassen negativ durchschlagen. So richtig bewusst ist man sich dessen noch gar nicht. Die Stadtluzerner Finanzdirektorin warnt denn auch in den sozialen Medien: «Noch haben leider nicht alle den Ernst der Lage/Finanzplanung erkannt ...»