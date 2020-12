Corona Zentralschweiz startet vor Weihnachten mit ersten Impfungen – Altersheime und Pflegepersonal haben Priorität Mit mobilen Equipen und vier Impfzentren will der Kanton Luzern bereits am Mittwoch die ersten Personen impfen. Auch die anderen Zentralschweizer Kantone sind bereit. Julian Spörri 20.12.2020, 18.29 Uhr

Bis im Sommer sollen sich im Kanton Luzern alle Personen gegen das Coronavirus impfen lassen können, die dies möchten. Symbolbild: Dominik Wunderli

Jetzt geht es plötzlich schnell: Nachdem die Schweiz am Samstag den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen hat, will der Kanton Luzern bereits am Mittwoch erste Personen impfen. In einem Interview mit dem «Sonntagsblick» kündigt der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf an, dass vier Corona-Impfzentren im Kanton errichtet werden. Das grösste – die «Impf-Homebase» – wird dabei in der Messe Luzern entstehen. Dazu kommen Weitere im Raum ­Wil­lisau-Entlebuch, in Sursee/Nottwil sowie in Hochdorf. Von dort würden mobile Impfteams die Altersheime ansteuern und deren Bewohner impfen, falls diese ihr ausdrückliches Einverständnis geben, so Graf. Auch Spitäler erhalten Impfdosen für das Personal.

Der Luzerner Gesundheitsdirektor war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Seine Sprecherin kündigte an, dass der Kanton am Montag informieren werde. Gemäss «Sonntagsblick» geht Graf davon aus, dass die Risikopatienten und das Pflegepersonal innerhalb von drei Monaten durchgeimpft werden können. Ob dies möglich sei, hänge aber auch von der Lieferung der Impfstoffe ab, so Graf. Bis im Sommer sollen dann alle Teile der Bevölkerung geimpft sein, die dies auch wollen.

Zentralschweiz ist schneller als andere Regionen

Das Vorgehen des Kantons Luzern ist mit den anderen Zentralschweizer Kantonen abgesprochen. Gemäss der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz (ZGDK) will die Region gemeinsam ab nächster Woche mit Impfen beginnen. Andere Kantone wie Bern oder Solothurn werden dagegen später starten – oder wie im Fall des Kantons Aargau erst noch über das Vorgehen informieren. Darauf angesprochen hebt Martin Pfister, Zuger Gesundheitsdirektor und Präsident der ZGDK, «die gute Zusammenarbeit zwischen den Zentralschweizer Kantonen» hervor.

Pfister will jedoch nicht von einem Vorpreschen sprechen: «Es ist nicht die Idee, dass wir in Konkurrenzkampf unter den Kantonen oder mit anderen Regionen treten. Die Zentralschweizer Kantone sind bereit. Deshalb wollen wir geordnet und mit Verantwortungsbewusstsein vorangehen.» Für Pfister spielt das Datum des Impfstarts keine zentrale Rolle für den Erfolg der Covid-Impfung:

«Es ist auch nicht nötig, dass alle Zentralschweizer Kantone schon im Dezember beginnen. Wir starten als Region sofort und nützen den schnell verfügbaren Impfstoff.»

Ärzte und Apotheken sollen möglichst bald impfen können

Schweizweit stehen vorerst rund 107'000 Impfdosen der Hersteller Pfizer/Biontech zur Verfügung. Laut dem ZGDK-Präsidenten ist unklar, wie viele davon die Zentralschweiz erhalten wird. Auch sei es noch zu früh, um Aussagen über den Verteilschlüssel innerhalb der Region zu machen. Bereits klar sind hingegen Einzelheiten über die gemeinsame Logistik. Das Unternehmen Galliker aus Altishofen (LU) erhält die Impfdosen vom Bund und wird sie an die Zentralschweizer Kantone verteilen. Diese wiederum führen die Impfungen in Zentren und mit mobilen Teams durch. Wegen der kleinen verfügbaren Mengen würden die Impfungen in einer ersten Phase grösstenteils mit Equipen vor Ort gemacht, sagt Pfister. «Mitte Januar wollen wir dann bereit sein und dank der Impfzentren grossflächig Risikopersonen und das Pflegepersonal impfen können», sagt Pfister. Möglichst bald sollen auch die Ärzteschaft und Apotheken Impfungen durchführen.

Gemäss Martin Pfister planen die Zentralschweizer Kantone keine eigene Impfkampagne, da diese auf Stufe Bund durchgeführt werde. «Wichtig wird jedoch sein, dass die Kantone kommunizieren, wann und wo man sich impfen lassen kann», so Pfister. Damit die Impfaktion Erfolg habe, müsse die Bevölkerung niederschwellig Zugang zu den Angeboten erhalten. Pfister geht davon aus, dass die Anmeldung für die Impfung in den meisten Kantonen über ein Online-Tool ermöglicht werde. Im Kanton Zug sei zu diesem Zweck eine Website im Aufbau.