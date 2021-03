Corona Zürcher schnappen sich Schwyzer Impftermine: Der Kanton hat reagiert Im Spital Lachen sind Drängler aus dem Kanton Zürich geimpft worden. Dabei gilt eigentlich «Schwyz first». Die Behörden verschärften die Regeln bei der Anmeldung. Geschummelt wird aber immer noch. 13.03.2021, 13.05 Uhr

Die neue Abfrage bei einer Ameldung auf der Homepage des Kantons Schwyz. Screenshot: sz.ch

(Bote der Urschweiz, asz/eg) «Ich durfte heute meine erste Impfung im Spital Lachen machen», schrieb ein älterer Leser diese Woche dem March-Anzeiger. Dabei ist ihm aufgefallen, dass im CoronaTestCenter (CTC) des Spitals auch Personen von ausserhalb unseres Kantons eine Impfung erhalten haben. «Ich weiss von mindestens drei, die am selben Tag wie ich geimpft wurden.» Die Impfgäste waren offensichtlich Zürcher, und es soll noch etliche weitere geben, die fürs Impfen die Fahrt über die Kantonsgrenze machen würden. Der verägerte Ausserschwyzer sagt: «Ich bin der Meinung, dass wir zuerst für uns im Kanton schauen sollten.»

Tatsächlich war es bis vor Kurzem eine Leichtigkeit, das Anmeldesystem auszutricksen. Inzwischen wurde das Schwyzer Online-Formular wegen den auswärtigen Dränglern ergänzt. «Lässt man sich heute für einen Impftermin registrieren, muss man zuerst seine Kantonszugehörigkeit bestätigen. Wer mit einem Ja antwortet, der muss danach auch noch seinen Wohnsitz im Kanton Schwyz angeben», sagte Kantonsapothekerin Regula Willi auf Anfrage des «Boten».

Aber es wird kräftig weitergeschummelt, bei der Kantonszugehörigkeit und beim Wohnort. «In erster Linie kalkulieren wir unsere Impfkapazitäten für unsere Kantonsbürgerinnen und -bürger. Impfwillige sollen sich zwingend in ihrem Wohnkanton für die Impfung anmelden», sagt Regula Willi weiter. Dass gewisse Egoisten das System austricksen, stösst nicht nur ihr sauer auf.

Schweizer dürfen sich grundsätzlich in allen Kantonen impfen lassen

Zwar erlaubt es das Bundesamt für Gesundheit (BAG), sich egal wo in der Schweiz impfen zu lassen. Das trifft für übliche Impfungen zu, nicht aber für die Corona-Impfung. «Im zuständigen Departement des Innern sind wir klar der Meinung, dass wir mit dem Impfkontingent zuerst für unsere Bewohner und Bewohnerinnen schauen müssen», unterstreicht Kantonsapothekerin Regula Willi das Anliegen. Die Zuteilung der Impfstoffe erfolgt durch den Bund aufgrund der Bevölkerungszahl.

Schlimmer noch: Gewisse Impfdrängler melden sich gleich in mehreren Kantonen an. Mit etwas Glück können sie sich so schneller auf Kosten anderer impfen lassen. «Der organisatorische Aufwand für kantonsübergreifendes Impfen wird immer grösser. Denn schon heute müssen immer wieder Impftermine verschoben werden», erklärt Regula Willi. Ganz abgesehen von den Terminen, die von den Impfdränglern gar nicht benötigt werden.