Coronafälle: Schule Sigigen in Ruswil muss dichtmachen

Pandemie Coronafälle: Ruswiler Schulhaus muss komplett dichtmachen – wöchentliche Verdoppelung in Horw Im Ortsteil Sigigen müssen 42 Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Die Schulen im Kanton Luzern sind von Corona unterschiedlich stark betroffen. Reto Bieri 1 Kommentar 09.09.2021, 16.35 Uhr

Die Coronafallzahlen steigen stetig. Treiber sind insbesondere die Schulen. Vereinzelt mussten sogar ganze Schulhäuser schliessen, diese Woche machte zum Beispiel die Schule im Aargauischen Lenzburg Schlagzeilen. Seit kurzem hat auch der Kanton Luzern seinen mutmasslich ersten Fall. Das Schulhaus in Sigigen, einem Ortsteil von Ruswil, ist seit Mittwochnachmittag zu. Dies auf Anordnung der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport.

Auslöser sind drei bestätigte Coronafälle bei Kindern und zwei bei Lehrpersonen, wie Marco Breu, Schulleiter Primarschule, auf Anfrage mitteilt. Die Schule im Weiler Sigigen umfasst zwei altersdurchmischte Klassen, eine von der 1. bis 3. Primar, die zweite von der 4. bis 6. Primar. Insgesamt 42 Kinder besuchen die Schule, sechs Lehrpersonen unterrichten dort. In letzter Zeit seien mehrere Kinder krank gewesen, die Schulschliessung sei zusammen mit den bestätigten Coronafällen die logische Konsequenz, sagt Marco Breu.

Fernunterricht als Herausforderung

Die Quarantäne ist vorerst bis am 16. September angeordnet worden. Man sei nun daran, den Fernunterricht aufzugleisen. «Die Schüler haben entsprechende Aufträge erhalten. Wobei man sagen muss, dass Fernunterricht in der 1. bis 3. Klasse eine Herausforderung ist für die Kinder und die Lehrpersonen», sagt Breu.

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht ab der 5. Primarstufe, die seit Montag im Kanton Luzern gilt, spielte laut Breu keine Rolle, denn die positiven Tests stammten von Kindern, die am Freitag letztmals in der Schule waren. In den anderen Ruswiler Schulhäusern gibt es laut Breu nur vereinzelte Quarantänefälle, ganze Klassen sind nicht betroffen. Im April 2021 sei letztmals eine Klassenquarantäne nötig gewesen, und zwar im Kindergarten.

In Horw verdoppeln sich die Coronafälle

Neben Sigigen sind im Kanton Luzern mutmasslich keine weiteren Schulhäuser geschlossen. Das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement jedenfalls sagt auf Anfrage, man habe keine Kenntnis von weiteren Fällen. Aktuelle Zahlen zu den Quarantänezahlen im Kanton liegen erst am Freitag, 10 September, vor. Die Situation scheint allerdings sehr unterschiedlich zu sein. «Es gibt Gemeinden, die fast keine Coronafälle haben, andernorts treten sie massiert auf», sagt Urs Kaufmann, Vorstandsmitglied des Luzerner Schulleiterverbands.

In Horw, wo Kaufmann als Leiter der Schulhäuser Kastanienbaum und Spitz arbeitet, verdoppeln sich die Fälle wöchentlich. «Vergangene Woche war eine Primarklasse in Quarantäne, diese Woche sind es zwei.» Man beobachte zudem, dass sich die Fälle von der Sekundar- auf die Primarstufe verlagern. Auf die Wiedereinführung der Maskenpflicht habe es in Horw praktisch keine negativen Reaktionen gegeben. «Seitens Eltern, Lehrer und Schüler ist viel Verständnis da», sagt Kaufmann. Es sei das oberste Ziel des Schulleiterverbands, dass die Luzerner Schulen im Präsenzunterricht bleiben können.

Auf der Primarstufe «im Blindflug unterwegs»

Kaufmann wünscht sich aus Sicht des Schulleiterverbands mehr Klarheit des Kantons auf der Primarstufe. «Auf der Sekstufe ist mit der Maskenpflicht und den wöchentlichen Reihentests die Situation gut gelöst. Auf der Primarstufe hingegen sind wir im Blindflug unterwegs. Ich wünsche mir eine Handlungsstrategie», so Kaufmann. Der Aufwand für die Schulen sei hoch, wenn eine Klasse in Quarantäne sei. «Die kantonalen Dienststellen und das Contact-Tracing erwarten entsprechende Rückmeldungen.»

Auch an der Schule Willisau begrüsst man die Wiedereinführung der Maskenpflicht. «Es bedeutet, dass wir die Schüler weniger schnell in Quarantäne schicken müssen», sagt Hubert Müller, Schulleiter der 5. bis 9. Klassen. Man sei in der glücklichen Lage, dass es bei den Reihentests, an denen rund 80 Prozent der Willisauer Sekundarschülerinnen und -schüler teilnehmen, seit Schulbeginn noch keinen Coronafall gegeben hat. «Momentan sind nur ganz vereinzelt Schüler in Quarantäne, aber keine ganzen Klassen», so Müller weiter. Bei insgesamt rund 1000 Schülerinnen und Schüler sei dies sehr überschaubar.