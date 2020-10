Coronafall in Ebikoner Schule: 16 Kinder in Quarantäne Im Ebikoner Schulhaus Innerschachen ist eine Lehrperson am Coronavirus erkrankt. In der Folge wurde auch für ihre Klasse ab Freitagmittag die Quarantäne angeordnet. 18.10.2020, 19.19 Uhr

(cgl) Davon betroffen sind rund 16 Kinder. Sie müssen bis am kommenden Sonntag Zuhause bleiben und dürfen nicht mit anderen Personen in Kontakt treten, heisst es in einem Schreiben an die Eltern der betroffenen Kinder. Das Schreiben, welches vom Schulleiter Ebikon West verschickt wurde, liegt unserer Zeitung vor. Die Dritt- und Viertklässler erhalten während der Quarantäne Fernunterricht.