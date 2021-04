Coronaimpfung 3500 Anmeldungen für Impfzentrum Willisau – Kanton will bald Gas geben Innerhalb von knapp einer Woche haben sich 3500 Personen für das Impfzentrum Willisau angemeldet. Der Kanton Luzern ruft Impfwillige auf, sich jetzt zu registrieren. Beim aktuellen Stand könnten die Impfungen innert weniger Tage abgeschlossen werden. 12.04.2021, 16.32 Uhr

(cgl) Voraussichtlich ab Montag, 26. April, gibt es den Piks auch auf dem Land: Dann nimmt der Kanton Luzern das Impfzentrum Willisau in Betrieb. Seit Dienstag, 6. April, kann man sich im Impfzentrum Willisau anmelden. Bis am Montagmorgen haben das knapp 3500 Personen getan, wie das Gesundheits- und Sozialdepartement mitteilt. Diese Zahl setzt sich zusammen aus rund 400 Personen, die über 75 Jahre alt sind, rund 270 chronisch kranken Personen sowie gut 80 Personen zwischen 65 bis und mit 74 Jahren. Der verbleibende Teil (gut 2700 Personen) entfällt auf die Kategorie «übrige Bevölkerung».

Seit dem 19. Januar wird im Impfzentrum auf dem Luzerner Messeareal geimpft. Dominik Wunderli (Luzern, 13. März 2021)

Beim aktuellen Anmeldestand von knapp 3500 Personen wären die Impfungen bereits innert weniger Tage abgeschlossen. Deshalb fordert der Kanton alle impfwilligen Personen dazu auf, sich nun für das Impfen im Impfzentrum Willisau anzumelden. Gesundheitsdirektor Guido Graf wird in der Mitteilung zitiert: «Nun treffen die grossen Mengen an Impfstoff im Kanton Luzern ein. Damit wir diese möglichst rasch und breitflächig verimpfen und die Bevölkerung gegen Covid-19 schützen können, ist eine hohe Auslastung beider Impfzentren zentral.»

Der Kanton Luzern werde sich unverändert an der Impfstrategie des Bundes orientieren, so Graf. Diese Strategie sieht vor, dass zuerst Risikogruppen (Personen über 75-jährig und chronisch Kranke mit höchstem Risiko) geimpft werden. Der geplante Ablauf ist hier ersichtlich www.lu.ch/covid_impfung

Gemäss Kanton lohnt es sich, mit der Anmeldung nicht zuzuwarten: «Der zahlenmässig weitaus grösste Teil der Luzerner Bevölkerung gehört zur Kategorie ‹übrige Bevölkerung› und wird voraussichtlich bereits im Verlauf des Monats Mai 2021 geimpft. Je früher man sich zum Impfen in einem Impfzentrum anmeldet, desto schneller wird man dann berücksichtigt, wenn mit den Impfungen in dieser Kategorie gestartet wird», so Graf.

Personen, die einen Termin für das Impfzentrum in Luzern erhalten haben, können sich mittels dem bereits erhaltenen SMS-Link abmelden und neu für das Impfzentrum in Willisau und gleichzeitig Luzern anmelden. Dabei verliert diese Person ihre bisherige Position in der Warteliste für das Impfzentrum in Luzern. Dafür wird sie neu zusätzlich in die Warteliste für das Impfzentrum in Willisau aufgenommen, die momentan aber sehr kurz ist. Diejenigen Personen, die sich bereits für eine Impfung im Impfzentrum Luzern angemeldet haben, aber noch keine Impftermine erhalten haben, können sich für eine (zusätzliche) Registrierung fürs Impfzentrum Willisau an die kantonale Impfhotline wenden (Telefonnummer 041 228 45 45, wochentags jeweils von 8-12 und 13.30-17 Uhr). Meldungen sind auch per Mail an folgende Adresse möglich: impfen@lu.ch. Die zweite Impfung muss im gleichen Impfzentrum wie die erste durchgeführt werden.