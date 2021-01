Coronaimpfung Panne auf der Kantons-Website für die Registrierung zur Covid-19-Impfung Beim Ausfüllen des medizinischen Fragebogens auf dem Internetportal «lu.impfung-covid.ch» harzt es. Offenbar gingen Daten verloren. Roger Rüegger 18.01.2021, 12.53 Uhr

Einige Personen, die sich in den letzten Tagen im Kanton Luzern online für eine Corona-Impfung registriert haben, sind am Montag aufgefordert worden, den medizinischen Fragebogen erneut auszufüllen. So wurde beispielsweise ein Familienvater per SMS-Nachricht kontaktiert: «Lieber R....., es ist ein Problem beim Speichern Ihres Fragebogens aufgetreten. Füllen Sie ihn bitte erneut aus indem aus [sic], indem Sie auf https://lu.impfung-covid.ch/corretions/start.... klicken, damit wir Ihnen einen neuen Termin anbieten können.»